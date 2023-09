EislÃ¶wen: Klare Testspielpleite gegen Regensburg

Artikel anhören Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben auch das dritte Testspiel der Saisonvorbereitung verloren. Vor 1.465 Zuschauern unterlagen die Blau-Weißen am Freitagabend...

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben auch das dritte Testspiel der Saisonvorbereitung verloren.

Vor 1.465 Zuschauern unterlagen die Blau-Weißen am Freitagabend mit 0:5 gegen die Eisbären Regensburg. Am Sonntag geht es mit dem nächsten Test 16:00 Uhr beim Oberligisten Icefighters Leipzig weiter.

Die Eislöwen starten gut in die Partie, wollten erneut viel Druck machen auf den Gegner. Das Team von Trainer Corey Neilson war die bestimmende Mannschaft, ohne aber die nötige Torgefahr auszustrahlen. Aus dem Nichts konnten die Gäste in der 10. Minute in Führung gehen. Ein Abpraller landete bei Andrew Yogan, der zur Eisbärenführung einnetzte.

Im zweiten Drittel dauerte es nur 41 Sekunden, da traf Corey Trivino zum 0:2 aus Dresdner Sicht und Nikola Gajovsky erhöhte in der 30. Minute auf 3:0 für Regensburg. Den Eislöwen fiel offensiv zu wenig ein, Regensburg machte es besser. Abbott Girduckis nutzte einen Abstimmungsfehler zwischen Janick Schwendener und Fabian Belendir und erzielte den vierten Gästetreffer.

Im Schlussabschnitt spielten die Gäste die deutliche Führung souverän durch, während die Eislöwen entweder an Tom McCollum oder dem Torgestänge scheiterten. Tomas Schwamberger sorgte in der 58. Minute für den 0:5-Endstand.

Adam Kiedewicz, Angreifer Dresdner Eislöwen: „Ich finde, wir waren phasenweise die bestimmende Mannschaft und hatten mehr vom Spiel. Wir waren vor dem Tor aber nicht effektiv genug. Das hat Regensburg deutlich besser gemacht, nahezu jede Chance zum Tor genutzt und unsere Fehler eiskalt bestraft. Damit gewinnen sie am Ende auch verdient. Wir wissen aber woran wir arbeiten müssen.“

