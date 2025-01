EislÃ¶wen: Jahresauftakt gegen Regensburg â€“ Sachsenderby in Crimmitschau

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen starten am Freitagabend mit einem Heimspiel ins neue Jahr.

Zum Infineon Gameday sind die Eisbären Regensburg zu Gast. Gespielt wird 19:30 Uhr.

Als Tabellenführer der DEL2 sind die Eislöwen ins neue Jahr gestartet, den Platz an der Sonne wollen die Blau-Weißen auch behalten. Es wird das dritte Duell mit den Eisbären. Das erste Duell in Dresden ging mit 1:0 nach Penaltyschießen an die Regensburger. Das zweite Aufeinandertreffen in Regensburg konnten die Eislöwen mit 4:0 für sich entscheiden.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Regensburg kommt mit einem neuen Trainer. Ich kenne Peter Flache noch als Spieler. Sie spielen unter ihm etwas anders, als vorher und haben unter anderem mit Liss und Trivino richtig gute Spieler im Team. Wir wollen ihnen unser Spiel aufdrücken. Es geht um wichtige Punkte für uns, denn wir wollen Platz Eins nicht mehr hergeben. Ich freue mich auch wieder auf eine tolle Kulisse!“

Für den Eislöwen-Chefcoach wird es eine besondere Partie, denn Sundblad feiert am Freitag seinen 52. Geburtstag. Sein Wunsch ist klar: Drei Punkte.

Die Arenatüren werden 18:00 Uhr öffnen, wie auch die Abendkasse, an der es nur noch Restkarten geben wird. Über 4.000 Zuschauer werden dabei sein.

Stimmungsvoll wird es auch am Sonntag. Dann steht das erste Sachsenderby 2025 an. Die Eislöwen sind bei den Eispiraten Crimmitschau zu Gast. Im dritten Vergleich mit den Westsachsen soll der dritte Sieg her. Gespielt wird im Sahnpark um 17:00 Uhr

