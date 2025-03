EislÃ¶wen holen Spiel 1 gegen Rosenheim

Dresden. (PM Eislöwen) Im ersten Spiel der diesjährigen Playoff-Viertelfinal-Serie gegen die Starbulls Rosenheim gewinnen die Dresdner Eislöwen Spiel 1 mit 3:1 (0:0/1:1/2:0).

Somit gehen die Blau-Weißen in der Serie mit 1:0 in Führung.

Das erste Drittel begann mit Dresdner Druck, die Hausherren spielten von Beginn an ihr Tempo aus und schnürten die Gäste früh in der eigenen Zone ein, verpassten es jedoch, früh in Führung zu gehen. So kamen dann die Gäste aus Rosenheim besser in die Partie und blieben vor allem nach Umschaltsituationen gefährlich. Die ersten großen Aufreger gab es dann in der neunten Spielminute: zunächst traf Porsberger die Latte und nur 35 Sekunden später traf Stretch zur vermeintlichen Gäste-Führung. Der Treffer wurde nach langem Videostudium durch die Schiedsrichter schlussendlich zurückgenommen. Bis zur ersten Pause belauerten sich beide Teams dann, ohne die ganz großen Gelegenheiten zu kreieren.

Den Mittelabschnitt begannen die Gäste dann in Überzahl, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Wenig später bestrafte Strodel dann eine Ungenauigkeit im Dresdner Spielaufbau: er fing einen ungenauen Pass ab und ließ aus den Birken im Eislöwen-Kasten mit einem platzierten Schuss über die Fanghand keine Chance. Anschließend prägten vor allem Strafzeiten dieses zweite Drittel, die Eislöwen brachten zwischenzeitlich eine fünfundneunzigsekündige doppelte Unterzahl von der Strafzeit Uhr. Quasi im Gegenzug war es dann Turnbull, der Autio nach feinem Pass von Fox zum ersten Mal an diesem Abend überwinden konnte (36.).

Im Schlussabschnitt legten beide Mannschaften den Fokus zunächst auf die eigene Defensive und warteten auf Fehler des Gegners. So war es dann eine Überzahlsituation, die für den nächsten Treffer sorgte: Karlsson hatte an der blauen Linie Platzt, sah, dass die Schussbahn frei war und überwand Autio im Rosenheimer Kasten mit einem genauen Schlenzer zur ersten Eislöwen-Führung des Abends. Daraufhin kontrollierten die Eislöwen die Partie, unterbunden die wütenden Rosenheimer Angriffe immer wieder mit cleveren Aktionen in der eigenen Offensive und brachten erneut eine Strafzeit mit gutem Penaltykilling von der Uhr. Als die Gäste dann in den Schlussminuten ihren Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis nahmen, revanchierte sich Turnbull für die Vorlage zum 1:1 und legte Dane Fox den Treffer zum 3:1-Endstand ins leere Rosenheimer Tor auf (60.).

„Es war ein defensives Spiel, bei dem der Unterschied sicherlich die doppelte Unterzahl war, die wir ohne Gegentreffer überstanden haben. Anschließend erzielen wir den Ausgleich, dadurch verändert sich die Partie. Wir haben heute defensives Eishockey mit zwei guten Torhütern gesehen. Unter dem Strich bin ich froh, dass wir das erste Spiel der Serie für uns entscheiden konnten,“ resümierte Eislöwen-Coach Niklas Sundblad nach der Partie.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV