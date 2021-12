EislÃ¶wen gehen erstmals zu Hause leer aus

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben am zweiten Weihnachtsfeiertag erstmals in der DEL2-Saison zu Hause nicht gepunktet. Gegen die Bayreuth Tigers setzte es...

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben am zweiten Weihnachtsfeiertag erstmals in der DEL2-Saison zu Hause nicht gepunktet. Gegen die Bayreuth Tigers setzte es eine 5:6-Niederlage.

Kristian Hufsky durfte dabei erstmals zu Hause von Beginn an das Tor der Eislöwen hüten und sah sich direkt ersten Chancen der Gäste ausgesetzt. Eine dieser Gelegenheiten nutzte Bayreuth in der 4. Minute durch Frederik Cabana zur Führung. Die Antwort der Dresdner ließ aber nicht lange auf sich warten. In der 7. Spielminute zog Tom Knobloch mit einem satten platzierten Handgelenkschuss ab und traf zum 1:1. Die Freude darüber hielt aber gerade einmal sieben Sekunden. Luke Pither brachte die Gäste postwendend wieder in Führung. Die Eislöwen erhöhten daraufhin die Schlagzahl und drängten auf den Ausgleich. Den erzielte erneut die vierte Dresdner Reihe. Jannis Kälble tankte sich vor das Tigers-Tor und erzielte aus Nahdistanz das 2:2 (16.).

Im zweiten Drittel konnten die Gäste erneut das erste Achtungszeichen setzen. Cason Hohmann und Ville Järveläinen liefen einen Zwei-auf-Eins Konter gegen Arne Uplegger. Hohmann verzögerte geschickt, legte quer auf seinen finnischen Sturmpartner, der die Gäste zum dritten Mal in Führung brachte (25.). Bayreuth blieb diesmal am Drücker und erhöhte. Hohmann konnte sich erneut durchsetzen und fand diesmal Maximilian Menner, der auf 2:4 aus Sicht der Eislöwen stellte (33.).

Es waren einmal mehr Comeback-Qualitäten im letzten Drittel gefragt und die hat das Team von Trainer Andreas Brockmann erneut bewiesen. Mitte des letzten Spielabschnitts stellte der Coach seine Reihen um und das zeigte direkt Wirkung. Jordan Knackstedt fand vor dem Tor Tomas Andres, der den Puck unhaltbar zum 3:4 ins Tor lenkte (52.). Eine ähnliche Situation 59 Sekunden später.

Mike Schmitz zog ab und Timo Walther fälschte unhaltbar zum 4:4-Ausgleich ab und Yannick Drews setzte dem Ganzen noch einen drauf und erzielte weitere 23 Sekunden später den Führungstreffer zum 5:4. Die Eislöwen gingen im Anschluss sogar in Überzahl, die aber durch ein Foul von Jordan Knackstedt egalisiert wurde. Als die Tigers gerade wieder komplett waren, traf Hohmann in Überzahl zum 5:5 (57.). 38 Sekunden später sorgte Cabana mit seinem zweiten Treffer für das 6:5 für die Gäste. Die Eislöwen rannten an, nahmen Hufsky zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Der Ausgleich fiel aber nicht mehr.

Andreas Brockmann, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Mit der Einstellung, mit der wir ins Spiel gegangen sind, kannst du kein Spiel gewinnen. Wir sind zurückgekommen ins Spiel und nehmen dann eine unnötige Strafe. Wir haben fünf Tore geschossen, aber sonst nicht gut gespielt. Es hat an der Einstellung gehapert. Darüber sprechen wir. Es war aber klar, dass der Punkt irgendwann auch einmal kommen würde.“

Tigers holen nach drei Gegentreffern in kurzer Abfolge noch drei Punkte!

Bayreuth. (PM Tigers) Besser aus dem Startblock kamen beim zweiten Spiel gegen Dresden im Dezember die Tigers, die sofort Druck auf das Tor von Hufsky ausübten.

Hohmann, Meier und Cabana nahmen den Dresdner Goalie unter Beschuss, bevor es Cabana war, der aus halbrechter Position in den linken oberen Winkel traf. Erst danach kamen die Dresdner zu ersten Gelegenheiten. Und Knobloch war es, der nach einem Scheibenverlust der Bayreuther in der neutralen Zone ebenfalls in den Winkel traf und somit den Ausgleich schreiben konnte. Dieser hatte allerdings nur sieben Sekunden Bestand, da Pither nach dem gewonnenen Bully im Mittelkreis schnell angespielt wurde und Hufsky nochmals, zur erneuten Führung, überwinden konnte. Bei einem schnellen Konter der Gastgeber, als diese mit drei gegen einen auf Herden zulief, setzte sich Ratmann energisch ein, sodass er für zwei Minuten auf die Strafbank musste. Herden verhinderte mit einem starken Save gegen Suvanto und Bindels lief einen Konter, bei welchem er im letzten Moment gestört wurde, sodass dieses Überzahlspiel für keine der Mannschaften etwas einbrachte. Dies gelang den Eislöwen, als man nach einem Bully im Drittel der Tigers zu wenig Gegenwehr zeigte und Kälble sich stark durchsetzen konnte und damit den erneuten Ausgleich für sein Team erzielte.

Auch im zweiten Abschnitt waren es die Tigers, die zunächst das Spiel machten und durch Bindels zur ersten Chance kamen. Als man einen Konter über Hohmann fuhr und dieser den mitgelaufenen Järveläinen in der Mitte bediente, schoss der Topscorer der Tigers ein und damit zur erneuten Führung. Pruden und Kretschmann verpassten in der Folge ein weiteren Treffer zu setzen, der dann Menner gelingen sollte, als Hohmann durch Freund und Feind hindurch aufs Tor zielte und der junge Verteidiger der Tigers der Scheibe noch die entscheidende Richtungsänderung geben konnte. Die Möglichkeiten, die Dresden durch Filin und Andres noch kreierte, konnte Herden parieren.

Vergessen konnte man die ersten beiden Abschnitte, wenn man den Krimi im Schlussdrittel betrachtete. Innerhalb von knapp 1,5 Minuten drehte Dresden das Spiel mit drei Treffern in Folge. In den Spielminuten 52 und 53 schlug es bei jedem Angriff der Dresdner im Gehäuse der Tigers ein. Zunächst nahm Andres einen Pass von Knackstedt, der steil aufs Tor gebracht wurde, aus der Luft, bevor Walther einen Pass von Schmitz ins Tor spitzelte. Die vorläufige Krönung dann durch den Ex-Tiger Drews, der gar die Führung auf die Anzeigentafel schrieb. Eine Strafe gegen Bindels kurz vor dem Ende schien das Schicksal der Tigers für diesen Abend zu besiegeln. Jedoch folgte Knackstedt dem Tigers-Akteur kurze Zeit darauf auf die Strafbank, was den Oberfranken für eine knappe Minute ein Überzahlspiel bescherte. Hohmann stand goldrichtig, als ein Versuch von Järveläinen abgewehrt werden konnte und besorgte damit dem Ausgleich. Und nur wenige Augenblicke später war es Cabana, der den Torreigen für sein Team an diesem Abend eröffnet hatte, als dieser mit seinem zweiten Treffer des Abends und dem Game-Winning-Goal für drei Punkte sorgte. Eine weitere Strafe, die gegen Pither ausgesprochen wurde, überstanden die Tigers mit großem Einsatz. Unrühmlicher „Höhepunkt“ und eine unnötige Unsportlichkeit der Partie war eine Aktion von Knackstedt nach der Partie, der im Vorbeifahren Schumacher mit dem Schläger traktierte, sodass dieser zu Boden ging. „Hauptsache gewonnen“, waren die ersten Worte von Coach Petri Kujala im Anschluss.

„Wir wussten, dass wir hart arbeiten müssen und waren auch bereit. Bis auf die ersten zehn Minuten im letzten Drittel haben wir das auch gut gemacht. Es war schön zu sehen, dass die Jungs nach so einer Situation so weiterspielen. Wir haben diese Punkte auch für unser Selbstvertrauen gebraucht“, so Kujala weiter.

-av-

Dresdener Eislöwen vs. Bayreuth Tigers 5:6 (2:2, 0:2, 3:2)

Dresden: Hufsky, Schwendener – Karlsson (2), Kolb, Suvanto, Flade, Mannes, Uplegger, Schmitz – Kälble, Knachstedt (4), Walther, Kuhnekath, Mrazek, Filin, Drews, Rundqvist, Knobloch, Kiedwicz, Porsberger, Andres

Bayreuth: Herden, Steinhauer, Nico Zimmermann – Gabriel, Pokovic, Pruden, Meisinger, Davis, Schug, Menner – Hohmann, Ratmann (2), Järveläinen, Bindels (2), Tim Zimmermann, Kretschmann, Schumacher, Meier, Kunz, Pither (2), Cabana

Zuschauer: Nein

Schiedsrichter: Falten, Lajoie – Priem, Schnabel

Strafen: Dresden: 6 Bayreuth: 6 PP: Dresden: 0/3 Bayreuth: 1/2

Torfolge: 0:1 (4.) Cabana (Ratmann, Meisinger), 1:1 (7.) Knobloch (Drews), 1:2 (7.) Pither (Ratmann, Cabana), 2:2 (16.) Kälble (Knobloch, Suvanto), 2:3 (25.) Järveläinen (Hohmann, Davis) 2:4 (33.) Menner (Hohmann, Kretschmann), 3:4 (52.) Andres (Knackstedt, Uplegger), 4:4 (53.) Walther (Schmitz, Rundqvist), 5:4 (53.) Drews (Mrazek, Mannes) , 5:5 (57.) Hohmann (Järveläinen, Davis) PP1, 5:6 (58.) Cabana (Schug, Menner)