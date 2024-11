EislÃ¶wen fiebern dem Sachsenderby gegen Crimmitschau entgegen

Dresden. (PM Eislöwen) Mit dem Sachsenderby zum Infineon Gameday gegen die Eispiraten Crimmitschau melden sich die Dresdner Eislöwen am Freitagabend aus der Länderspielpause zurück....

Gespielt wird in der ausverkauften JOYNEXT Arena 19:30 Uhr.

Die Deutschland Cup Pause ist vorbei, die Eislöwen sind heiß auf den nächsten Kracher in der DEL2. Zu Gast in der JOYNEXT Arena sind am Freitagabend die Eispiraten Crimmitschau. Seit Wochenbeginn sind die Dresdner wieder im Training, mit aufgeladenen Akkus und nahezu ohne Verletzungssorgen. Ex-Eispirat Mitch Wahl und Andrew Yogan werden wieder im Eislöwen-Aufgebot sein, das verriet Chefcoach Niklas Sundblad bereits: „Dazu wird Danny aus den Birken im Tor stehen. Ansonsten werden wir erst am Spieltag selbst sehen, ob es Ausfälle gibt“, so der schwedische Chefcoach. „Wir wollen die Nummer Eins in Sachsen sein, dazu ist die Arena voll. Wir haben richtig Lust auf das Derby vor unseren Fans. Das erste Spiel in Crimmitschau war eng und sie haben sich nach dem schlechten Start gefangen. Aber wir wollen die Punkte hierbehalten.“

Dabei kann Sundblad voraussichtlich auf nahezu alle Spieler im Kader zurückgreifen. Die Länderspielpause hat geholfen, das ein oder andere Wehwehchen auszukurieren. So wird neben Andrew Yogan (letztes Spiel am 22.09.) auch Mitch Wahl (letztes Spiel 11.10.) wieder im Aufgebot sein. „Ich freue mich sehr, dass ich endlich wieder spielen kann und dann auch noch im Derby gegen einen meiner Ex-Clubs. Wir müssen die Energie von den Rängen ins Team und dann aufs Eis bringen, dann holen wir uns den Sieg. Für mich wird wichtig sein, in den ersten Wechseln ins Laufen zu kommen und meinen Rhythmus zu finden. Ich kann es kaum erwarten“, freut sich Wahl auf sein Comeback.

Die Arenatüren werden zum Sachsenderby um 18:00 Uhr öffnen. Auch die Abendkasse öffnet 18:00 Uhr. Dort werden aber nur hinterlegte Karten und eventuell nicht genutzte Kontingente zur Verfügung stehen. Es besteht also keine Garantie, dass an der Abendkasse noch Tickets gekauft werden können. Dazu wird allen Fans zu einer zeitigen Anreise geraten. Im Heinz-Steyer-Stadion spielen 19:00 Uhr der Dresdner SC und der Chemnitzer FC im Fußball-Sachsenpokal. Dazu gibt es eine Veranstaltung in der Messe Dresden. Daher wird es mit den Parkplätzen eng werden. Es wird empfohlen den ÖPNV zu nutzen. Spielbeginn gegen Crimmitschau ist 19:30 Uhr.

Am Sonntag geht es für die Eislöwen dann mit dem Auswärtsspiel beim amtierenden DEL2-Meister in Regensburg weiter.

