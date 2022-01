EislÃ¶wen feiern Heimsieg gegen TÃ¶lzer LÃ¶wen

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben in ihrem ersten Saisonheimspiel 2022 einen deutlichen Sieg eingefahren. Gegen die Tölzer Löwen feierte die Mannschaft von...

Gegen die Tölzer Löwen feierte die Mannschaft von Trainer Andreas Brockmann einen 4:1-Sieg.

Mit nur zwölf Feldspielern waren die Löwen nach Dresden gereist. Der Auftrag der Eislöwen war klar, die Gäste müde laufen. Dabei war aber Geduld gefragt, denn die Gäste machten es den Dresdnern von Beginn an alles andere als einfach. Ausgerechnet in eigener Unterzahl konnte Timo Walther die Eislöwen in der 8. Minute aber in Führung bringen. Für den Angreifer ist es im dritten Spiel gegen Bad Tölz der dritte Treffer. Mehr sollte im ersten Abschnitt trotz 18:8 Schüssen für die Blau-Weißen nicht passieren.

Im zweiten Drittel ging es ähnlich weiter. Die Eislöwen nahmen den jungen Josef Hölzl im Tölzer Gehäuse unter Dauerbeschuss und zur Not waren Latte und Pfosten im Weg. Dennoch konnte David Suvanto für die Dresdner in der 24. Minute auf 2:0 erhöhen. Die Gäste blieben aber im Spiel, kamen selbst zu guten Chancen. Janick Schwendener musste ein ums andere Mal in höchster Not klären. Machtlos war er in der 39. Minute beim Schuss von Lubor Dibelka zum 2:1.

Die Kräfte der Gäste ließen im dritten Abschnitt zusehends nach und das nutzten die Eislöwen. Tom Knobloch traf in der 43. Minute den Pfosten und Matej Mrazek verwandelte den Nachschuss zum 3:1. Die Eislöwen hatten die Partie komplett unter Kontrolle. Das zeigt die Schussstatistik am Ende von 55:19. Einmal durften die Blau-Weißen noch jubeln, als Tomas Andres in der 56. Minuten zum 4:1-Endstand einnetzte.

Andreas Brockmann, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wir müssen Bad Tölz Respekt zollen. Sie machen das mit ihren zehn, elf Leuten wirklich super und das hat es auch für uns nicht einfach gemacht, sich auf diese Mannschaft einzustellen. Im ersten Drittel hatten wir unsere Chancen, aber Tölz ist immer gefährlich geblieben. Es war ein enges Spiel über 40 Minuten. Wir wollten die drei Punkte unbedingt mitnehmen und haben im dritten Drittel auch sehr diszipliniert gespielt. Aber nochmal Respekt an Tölz und es ist wirklich verdammt schwer gegen sie zu spielen. Das haben sie zuletzt mit dem 4:0-Sieg in Weißwasser gezeigt.“

Wacker geschlagen, aber punktlos

Bad Tölz. (PM Löwen) Es ist die alte Geschichte, nur noch etwas verschärft: Der ohnehin kleine Tölzer Kader wurde durch insgesamt drei krankheitsbedingte Ausfälle (Hertel, Horschel, Hörmann) weiter ausgedünnt. Dadurch blieben elf Feldspieler, unter ihnen auch Alexander Fichtner aus dem DNL2-Team, der sein DEL2-Debüt geben durfte. Am Ende gewannen die Dresdner Eislöwen mit 4:1.

Nur dreißig Minuten trainierten die Tölzer Löwen während der vergangenen Woche. Viel schlechter hätte die Vorbereitung aufgrund der Corona-Ungewissheit im Team nicht laufen können. Wie immer in der laufenden Saison gaben die Buam, die übrig blieben, aber alles. Kevin Gaudet setzte auf das selbe Spielsystem, das schon beim 4:0 in Weißwasser fruchtete. Allerdings trafen die Löwen am heutigen Freitagabend auf einen deutlich stärkeren Gegner, der die personelle Überzahl eiskalt ausnutzte und zuschlug, wenn irgendwie möglich. Eigentlich waren es nämlich die Buam, die im ersten Drittel die besseren Chancen hatten. Cam Spiro und Lubor Dibelka vergaben zwei Break-Möglichkeiten. Eislöwe Timo Walther machte es in Minute acht besser, als er sein Solo in Unterzahl gewinnbringend durch die Beinschoner von Hölzl abschloss. Die Dresdner im Auftaktdrittel zwar mit dem Schussplus, dennoch der Rückstand aus Löwensicht durchaus unglücklich. Auch der Start ins zweite Drittel gelang den Schwarz-Gelben, doch erneut gab es die kalte Dusche. David Suvanto nutzte den Sichtschutz eines Mitspielers mit dem perfekten Schlenzer von der blauen Linie zum 2:0.

Danach der Zweitplatzierte mit mehr Selbstbewusstsein und dadurch das bessere Team. David Rundqvist und Tomas Andres vergaben Großchancen. Hölzl reagierte in diesen Situationen stark und bewies seine Klasse. Mitten in die Eislöwen-Druckphase dann aber die Löwen mit dem Lucky Punch. Auf der einen Seite half Hölzl die Latte, auf der Gegenseite spielte Lubor Dibelka seinen Gegenspieler aus, um dann gekonnt mit einem Schlagschuss zum Anschlusstreffer zu vollenden. Im Schlussdrittel sollten früh die Weichen auf einen Sieg der Gastgeber gestellt werden. Tom Knobloch scheiterte noch am Pfosten, doch Matej Mrazek vollendete den Nachschuss zum 3:1. Die Gegenwehr der Löwen war weitestgehend gebrochen, die Eislöwen verteidigten die restliche Spielzeit solide herunter, Tomas Andres legte noch den Treffer zum 4:1-Endstand nach.

Ab sofort liegt der Fokus der Buam auf der nächsten Partie: Am Sonntag, um 18.30 Uhr, geht´s zuhause gegen den Aufsteiger aus Selb. Ob dann der eine oder andere Spieler zurückkehren kann ist aktuell noch offen.