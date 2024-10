EislÃ¶wen feiern Derby-Dreier gegen WeiÃŸwasser

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben auch das zweite Sachsenderby der Saison für sich entschieden. Vor ausverkauftem Haus feierten die Blau-Weißen am Sonntagabend...

Vor ausverkauftem Haus feierten die Blau-Weißen am Sonntagabend zum DVB-Gameday einen 3:2-Sieg gegen die Lausitzer Füchse.

Die Gäste starteten mit viel Schwung in die Partie, erspielten sich in den ersten Sekunden direkt zwei Torchancen. Beim ersten Angriff der Eislöwen leisteten sich die Füchse die erste Strafe. Ex-Eislöwe Nils Elten musste auf die Strafbank und das wurde bestraft. Tomas Andres setzte David Suvanto ein, der in der 4. Minute auf 1:0 stellte. Die Partie blieb daraufhin offen, mit Chancenvorteilen für die Eislöwen vor 4.412 Zuschauern.

Im zweiten Drittel hatten die Eislöwen weiterhin die besseren Torchancen, die Gäste blieben aber immer gefährlich. In der 29. Minute musste Bruno Riedl auf die Strafbank und das nutzten die Gäste zum Ausgleich. Jeremy Beaudry knallte den Puck aus ähnlicher Position wie Suvanto beim 1:10 in die Maschen (31.). Dabei blieb es nach 40 Minuten.

Im dritten Drittel gelang den Eislöwen der erneute Führungstreffer. Dane Fox bekam in der 44. Minute Platz und nutzte den mit einem platzierten Schuss an seinem 31. Geburtstag zur 2:1-Führung. Die Freude hielt aber nicht lang. 47 Sekunden später stand es 2:2. Lane Scheidl mogelte die Scheibe an Danny aus den Birken vorbei ins Dresdner Tor. In der Schlussphase war es eine offene Partie mit dem Siegtor für die Eislöwen. Die erste Reihe der Blau-Weißen fuhr in der Schlussminute einen Konter, den Drew LeBlanc erfolgreich zum 3:2 abschließen konnte. Die letzten 35 Sekunden überstanden die Eislöwen schadlos und sicherten sich den Derbysieg gegen Weißwasser.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wir wollten das Derby Zuhause unbedingt gewinnen. Es war eine großartige Stimmung, das hat richtig Spaß gemacht. Das 1:0 im Powerplay war wichtig für uns. Weißwasser blieb aber bei Kontern sehr gefährlich. Wir haben es aber ganz ordentlich defensiv gemacht.

Die erste Reihe von Weißwasser hat aber gezeigt, dass sie brandgefährlich ist. Wir haben aber weiter viele Chancen kreiert und schießen das 2:1 im dritten Drittel. Ich dachte dann, jetzt spielen wir die Führung über die Zeit. Respekt an Weißwasser, wie sie direkt geantwortet haben. Am Ende hatten wir heute das Scheibenglück mit 3:2-Treffer. Das haben wir uns aber verdient, wenn man alle Heimspiele betrachtet. Wir haben immer so viele Chancen und heute haben wir uns belohnt. Wir sind sehr stolz über den Derbysieg, denn wir wollen beste Mannschaft in Sachsen sein. Jetzt haben wir Crimmitschau und Weißwasser geschlagen. Darüber sind wir sehr stolz und freuen uns für unsere Fans, denen das sehr viel bedeutet.“

Weiter geht es für die Eislöwen am Freitagabend mit dem Heimspiel gegen den EV Landshut.