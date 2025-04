EislÃ¶wen empfangen Kassel zu Spiel 6

Dresden. (PM Eislöwen) Wie schon in der Viertelfinal-Serie gegen die Starbulls Rosenheim haben unsere Eis-löwen auch im Halbfinale gegen die Kassel Huskies ihren ersten Matchpuck nicht verwandeln können, weshalb die Serie ein weiteres Mal nach Dresden kommt.

Spiel 6 kann somit dann die Entscheidung bringen, das wäre ebenfalls die Parallelität zum Viertelfinale, denn auch das entschieden die Blau-Weißen im zweiten Versuch in der eigenen Arena. Das Spiel gegen die Fuldastädter beginnt morgen Abend um 19:30 Uhr vor ausverkauften Rängen.

„Wir erwarten eine tolle Stimmung und wollen vor unseren Fans die Serie beenden – für uns hat sich nichts verändert, wir brauchen weiterhin einen Sieg, um in das Finale einzuziehen,“ sagte Niklas Sundblad vor der Partie.

„Wir haben im zweiten Spiel in Folge die Möglichkeit, die Serie zuzumachen. In dieser Serie verlangen sich zwei Mannschaften alles ab, unser Fokus liegt nun voll auf Spiel 6 und den erfolgreichen Ausgang. Das Ergebnis ist egal, am Ende zählt in den Playoffs nur der Sieg und den wollen wir morgen einfahren – wir haben es selbst in der Hand,“ ergänzt Stürmer Niklas Postel.

Auch dem Vorteil der Stimmung in der ausverkauften JOYNEXT Arena sind sich Sundblad und Postel bewusst – geht es nach ihnen, dann soll die Atmosphäre den Eislöwen den letzten Schwung bringen.

Die Arenatüren öffnen um 18:00 Uhr, genau wie die Abendkasse für hinterlegte Ti-ckets und eventuelle Rückläufer.

Am Freitag geht es mit dem sechsten Spiel der Serie in der JOYNEXT Arena um 19:30 Uhr weiter. Das Spiel wird ausverkauft sein.

