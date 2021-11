EislÃ¶wen empfangen Falken

Dresden. (PM Eislöwen) Drei Tage nach dem deutlichen Auswärtserfolg in Landshut empfangen die Dresdner Eislöwen am Freitagabend die Heilbronner Falken. Das Team von Trainer...

Dresden. (PM Eislöwen) Drei Tage nach dem deutlichen Auswärtserfolg in Landshut empfangen die Dresdner Eislöwen am Freitagabend die Heilbronner Falken. Das Team von Trainer Andreas Brockmann will die nächsten Punkten einfahren. Gespielt wird 19:30 Uhr.

Beim Sieg in Landshut konnte Jussi Petersen auf sich aufmerksam machen. Der U20-Nationalspieler schoss sein erstes Profi-Tor.

Jussi Petersen, Angreifer Dresdner Eislöwen: „Ich hab mich riesig gefreut, dass ich mein erstes Tor geschossen habe. Gerade auch bei so einem Sieg in Landshut, es war einfach toll. Schön wäre natürlich, wenn ich zu Hause direkt nachlegen könnte. Dafür gebe ich weiter mein Bestes. Aber das gesamte Team ist auch heiß unsere Heimstärke von vor der Deutschland Cup Pause fortzusetzen.“

Es wird das zweite Duell mit den Heilbronner Falken in dieser Saison. Den ersten Vergleich hatten die Blau-Weißen im Oktober mit 0:4 verloren.

Andreas Brockmann, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wir werden bei uns bleiben, unseren Stil spielen. Heilbronn ist eine läuferisch und technisch starke Mannschaft. Wenn wir aber die Tugenden einbringen, die uns zuletzt erfolgreich gemacht haben, dann können wir das Spiel auch gewinnen.“

19:30 Uhr ist Spielbeginn gegen Heilbronn. Die Arenatüren öffnen 18:00 Uhr. Es gilt die 2G-Regel. Es können nur Besucher zugelassen werden, die geimpft oder genesen sind. Ausgenommen sind Schüler bis 16 Jahre und Personen, die sich nicht impfen lassen können. Dafür wird ein ärztliches Attest verlangt. In der Arena gilt Maskenpflicht bis der gebuchte Platz eingenommen ist.

Geleitet wird das Spiel von den Hauptschiedsrichtern Stephan Bauer und Marcus Brill. Ihnen assistieren Achim Moosberger und Jakob Sauerzapfe.

Am Sonntag geht es für die Dresdner Eislöwen auswärts weiter. Dann wartet der ESV Kaufbeuren auf das Team von Trainer Andreas Brockmann.