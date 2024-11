EislÃ¶wen empfangen Bad Nauheim

Dresden. (PM Eislöwen) Schlag auf Schlag geht es weiter in der DEL2 für die Dresdner Eislöwen. Nur zwei Tage nach dem Sieg gegen den...

Dresden. (PM Eislöwen) Schlag auf Schlag geht es weiter in der DEL2 für die Dresdner Eislöwen.

Nur zwei Tage nach dem Sieg gegen den Spitzenreiter aus Kassel kommt der EC Bad Nauheim am Freitagabend nach Dresden. Spielbeginn ist 19:30 Uhr. Am Sonntag steht das nächste Sachsenderby an. Dann warten die Lausitzer Füchse.

Die Eislöwen können mit einer breiten Brust in das Spiel mit dem EC Bad Nauheim gehen. Seit vier Spielen sind die Blau-Weißen ungeschlagen. Erst am Mittwoch konnte der Tabellenführer aus Kassel mit 5:4 nach Penaltyschießen niedergerungen werden. Daran soll nun zu Hause gegen das Tabellenschlusslicht angeknüpft werden. Der Tabellenstand der Bad Nauheimer spielt dabei keine Rolle.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Bad Nauheim ist ein unangenehmer Gegner. Ich kenne den neuen Trainer Mike Pellegrims gut. Sie spielen sehr aggressives Eishockey, was wir in der Videoanalyse von meinem Co-Trainer Petteri Kilpivaara schon gesehen haben. Sie haben viel Qualität in der Offensive. Wir wollen weiter gut mit der Scheibe spielen, wie zuletzt und natürlich gewinnen. Der Tabellenplatz von Bad Nauheim spielt für uns auch keine Rolle. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie anfangen Spiele zu gewinnen. Wir müssen bereit sein für das Spiel.“

Die Arenatüren werden am Freitag 18:30 Uhr öffnen, wie auch die Abendkasse.

Zwei Tage später wartet das nächste Sachsenderby auf die Eislöwen. Dann sind die Blau-Weißen bei den Lausitzer Füchsen in Weißwasser zu Gast. Gespielt wird um 17:00 Uhr.

