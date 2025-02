EislÃ¶wen: Deutlicher AuswÃ¤rtssieg in Regensburg

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen sind zurück in der Erfolgsspur. Nach drei Niederlagen in Folge feierten die Blau-Weißen am Freitagabend in der DEL2 einen deutlichen 7:2-Auswärtssieg in Regensburg.

Das Team von Trainer Niklas Sundblad wollte direkt von Beginn an ein Zeichen setzen und setzte Regensburg sofort unter Druck. Das wurde auch zeitig belohnt. Arne Uplegger bekam in der 6. Minute viel Platz und schlenzte den Puck mit einem gut platzierten Handgelenkschuss zur Führung ins Tor. Kurz darauf durften die Eislöwen in doppelter Überzahl agieren und auch diese nutzten sie. Tomas Sykora stellte bei Fünf gegen Drei auf 2:0 (8.) und David Suvanto traf in der 9. Minute bei einfacher Überzahl zum 3:0. Regensburg fand im ersten Drittel kein Mittel, auch in Überzahl konnte kein Druck erzeugt werden.

Im zweiten Drittel arbeiteten sich die Hausherren etwas mehr rein ins Spiel, wurden in der 30. Minute aber eiskalt ausgekontert. Bei einem Dresdner Gegenangriff verlagerte sich das Spiel auf die linke Seite, wodurch Oliver Granz viel Platz bekam und so gezielt aus der Distanz auf 4:0 für die Eislöwen stellte. Vier Minuten später durften die Regensburger zumindest kurz jubeln.

David Morley verkürzte auf 1:4 (34.). Aber die Eislöwen hatten die Antwort direkt parat. Nach schönem Diagonalpass von David Rundqvist erzielte Tomas Sykora in der 36. Minute das 5:1 und Kapitän Travis Turnbull legte 58 Sekunden später mit einem wunderbaren Treffer zum 6:1 nach. 27 Sekunden vor Ende des Mittelabschnitts gelang den Gastgebern durch einen Nachschuss nach einem Abpraller noch das 2:6 durch Schmidt.

Im Schlussabschnitt ließen es die Eislöwen mit der deutlichen Führung deutlich ruhiger angehen, aber sie hatten noch nicht genug vom Toreschießen. Während Regensburg am Pfosten scheiterte, traf Sebastian Gorcik in Unterzahl in der 46. Minute zum 7:2. Den klaren Spielstand spielten die Dresdner sicher über die Zeit.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wir schießen früh das wichtige 1:0 und können in Überzahl mit dem 2:0 und 3:0 nachlegen. Das ist immer einfacher mit einer Führung zu spielen und dann mit vier Reihen auch komplett durchzurotieren. Sie kommen im 2. Drittel mit einem Tor zurück, aber wir haben trotzdem immer wieder die richtigen Antworten gefunden. Das war eine sehr solide Leistung der gesamten Mannschaft. Das tut gut, gerade nach den drei Niederlagen zuletzt. Wir wollten ein gutes Spiel abliefern und das ist uns gelungen.“

Weiter geht es für die Eislöwen am Sonntag um 17:00 Uhr mit dem ausverkauften Sachsenderby gegen die Eispiraten Crimmitschau.

