Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Dresdner EislÃ¶wen EislÃ¶wen-Coach Fleming hadert mit den ersten 25 Minuten in Straubing
Dresdner EislÃ¶wenStraubing Tigers

EislÃ¶wen-Coach Fleming hadert mit den ersten 25 Minuten in Straubing

23. Dezember 20252 Mins read48
Share
Adrian Klein von den Straubing Tigers und Matthias Pischoff von Dresdner EislÃ¶wen - Â© Alex Butscher / City-Press
Share

Dresden. (PM EislÃ¶wen) Einen Tag vor Heiligabend ging es fÃ¼r die Dresdner EislÃ¶wen zu den Straubing Tigers.

Begleitet wurden sie dabei von Ã¼ber 250 EislÃ¶wen-Fans. Im Vergleich zur Partie am Sonntag gab es lediglich eine VerÃ¤nderung im Line-up: Dane Fox kehrte fÃ¼r Andrew Yogan in den Kader zurÃ¼ck. Im Tor startete Janick Schwendener und er wurde auch gleich zu Beginn der Partie geprÃ¼ft, aber der EislÃ¶wen-Schlussmann war zur Stelle. Wenig spÃ¤ter netzte jedoch Justin Scott (4.) die Scheibe zur Straubinger FÃ¼hrung ein. Kurz darauf folgte die erste Strafe der Partie. Bei den Hausherren musste Linus Brandl wegen Beinstellens auf die Strafbank. ZunÃ¤chst scheiterte Rourke Chartier an Tigers-Goalie Florian Bugl, der Abpraller landete jedoch bei Lance Bouma (7.), der zum Ausgleich traf. In der 15. Minute nutzten die Gastgeber einen Nachschuss und Stefan Loibl brachte Straubing erneut in FÃ¼hrung. Wenig spÃ¤ter kassierten die Tigers eine weitere Strafe wegen zu vielen Spielern auf dem Eis, doch die EislÃ¶wen konnten daraus kein Kapital schlagen. Kaum wieder vollzÃ¤hlig, traf Straubings Nicolas Beaudin (20.) zum 3:1-Pausenstand.

Im Mitteldrittel kassierten die Sachsen binnen weniger Sekunden zwei Strafzeiten. ZunÃ¤chst musste David Suvanto nach einer Behinderung in die KÃ¼hlbox, kurz darauf folgte Emil Johansson wegen hohen Stocks. Die Tigers nutzten das doppelte Ãœberzahlspiel und Marcel Brandt traf in der 24. Minute. Auch mit einem Mann mehr waren die Hausherren erfolgreich, als Loibl (25.) auf 5:1 erhÃ¶hte. Daraufhin kam es zu einem TorhÃ¼terwechsel: FÃ¼r Schwendener stand nun Jussi Olkinuora zwischen den Pfosten. Wenig spÃ¤ter erhielten die Bayern erneut eine Strafe aufgrund von zu vielen Spielern auf dem Eis. Dieses Powerplay nutzten die ElbestÃ¤dter und Bouma verkÃ¼rzte in der 30. Minute. Kurz vor Drittelende musste Suvanto wegen Beinstellens erneut auf die Strafbank. Bis zur Pausensirene fiel kein weiterer Treffer, sodass es mit einer 5:2-FÃ¼hrung fÃ¼r die Tigers in die Kabinen ging.

Auch die verbleibende Zeit in Unterzahl Ã¼berstanden die Dresdner. Als die 46. Minute lief, konnte Dane Fox fÃ¼r die EislÃ¶wen verkÃ¼rzen. Kurz darauf hatte Bouma die Chance zum Anschluss, aber es blieb bei dem Spielstand. Die Sachsen versuchten den nÃ¤chsten Treffer zu erzielen, aber ohne Erfolg. Auf der Gegenseite parierte Olkinuora die Konter-Chancen der Straubinger. Es waren keine zwei Minuten mehr zu spielen, da ging Olkinuora zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis, zudem nahm Cheftrainer Gerry Fleming eine Auszeit. Wenig spÃ¤ter konsultieren die Hauptschiedsrichter, um eine Dresdner Tor-Situation zu prÃ¼fen. Die Referees bestÃ¤tigten ihre Kein-Tor-Entscheidung. Am Ende sicherten sich die Tigers den 5:3-Sieg.

â€žGerade in den ersten 25 Minuten haben wir es Straubing zu einfach gemacht und den Tigers zu viel Platz gegeben, sodass sie ihr Tempo ins Spiel bringen konnten. Danach haben wir besser reingefunden und nicht aufgesteckt. Kompliment an meine Mannschaft, dass sie bis zum Ende alles gegeben und an einen Punktgewinn geglaubt hat,â€œ sagte Gerry Fleming nach der Partie.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!

864
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die LÃ¶wen zurÃ¼ck in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Ex-Schanzer Fabio Wagner: â€žWir spielen aktuell als Team hervorragendâ€œ - Achter Erfolg in Serie fÃ¼r Red Bull MÃ¼nchen beim Derbysieg in Ingolstadt

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Dresdner EislÃ¶wenERC Ingolstadt

Ortega-Doppelpack und Schwendener stechen gegen Spitzenreiter Ingolstadt! Dresdner EislÃ¶wen holen ersten Heim-Dreier

Dresden. (PM EislÃ¶wen) Am 30. Spieltag empfingen die Dresdner EislÃ¶wen den TabellenfÃ¼hrer...

By21. Dezember 2025
! +Dresdner EislÃ¶wenNÃ¼rnberg Ice Tigers

Ice Tigers feiern Heimsieg gegen Dresden, aber Mitch O`Keefe blickt schon voraus: „Sonntag in Schwenningen ist ein Sechs-Punkte-Spiel“

NÃ¼rnberg. (STM) Einen am Ende ungefÃ¤hrdeten 5-1 Heimsieg feierten die NÃ¼rnberg Ice...

By19. Dezember 2025
Dresdner EislÃ¶wenTransfers

Dresdens Matthias Pischoff erhÃ¤lt FÃ¶rderlizenz

Dresden. (PM EislÃ¶wen) Die Dresdner EislÃ¶wen und StÃ¼rmer Matthias Pischoff haben sich...

By19. Dezember 2025
Injury listStraubing Tigers

Personelle Situation bei den Straubing Tigers bleibt angespannt

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers mÃ¼ssen auch in den kommenden beiden...

By18. Dezember 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten