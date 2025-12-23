EislÃ¶wen-Coach Fleming hadert mit den ersten 25 Minuten in Straubing

Dresden. (PM EislÃ¶wen) Einen Tag vor Heiligabend ging es fÃ¼r die Dresdner EislÃ¶wen zu den Straubing Tigers.

Begleitet wurden sie dabei von Ã¼ber 250 EislÃ¶wen-Fans. Im Vergleich zur Partie am Sonntag gab es lediglich eine VerÃ¤nderung im Line-up: Dane Fox kehrte fÃ¼r Andrew Yogan in den Kader zurÃ¼ck. Im Tor startete Janick Schwendener und er wurde auch gleich zu Beginn der Partie geprÃ¼ft, aber der EislÃ¶wen-Schlussmann war zur Stelle. Wenig spÃ¤ter netzte jedoch Justin Scott (4.) die Scheibe zur Straubinger FÃ¼hrung ein. Kurz darauf folgte die erste Strafe der Partie. Bei den Hausherren musste Linus Brandl wegen Beinstellens auf die Strafbank. ZunÃ¤chst scheiterte Rourke Chartier an Tigers-Goalie Florian Bugl, der Abpraller landete jedoch bei Lance Bouma (7.), der zum Ausgleich traf. In der 15. Minute nutzten die Gastgeber einen Nachschuss und Stefan Loibl brachte Straubing erneut in FÃ¼hrung. Wenig spÃ¤ter kassierten die Tigers eine weitere Strafe wegen zu vielen Spielern auf dem Eis, doch die EislÃ¶wen konnten daraus kein Kapital schlagen. Kaum wieder vollzÃ¤hlig, traf Straubings Nicolas Beaudin (20.) zum 3:1-Pausenstand.

Im Mitteldrittel kassierten die Sachsen binnen weniger Sekunden zwei Strafzeiten. ZunÃ¤chst musste David Suvanto nach einer Behinderung in die KÃ¼hlbox, kurz darauf folgte Emil Johansson wegen hohen Stocks. Die Tigers nutzten das doppelte Ãœberzahlspiel und Marcel Brandt traf in der 24. Minute. Auch mit einem Mann mehr waren die Hausherren erfolgreich, als Loibl (25.) auf 5:1 erhÃ¶hte. Daraufhin kam es zu einem TorhÃ¼terwechsel: FÃ¼r Schwendener stand nun Jussi Olkinuora zwischen den Pfosten. Wenig spÃ¤ter erhielten die Bayern erneut eine Strafe aufgrund von zu vielen Spielern auf dem Eis. Dieses Powerplay nutzten die ElbestÃ¤dter und Bouma verkÃ¼rzte in der 30. Minute. Kurz vor Drittelende musste Suvanto wegen Beinstellens erneut auf die Strafbank. Bis zur Pausensirene fiel kein weiterer Treffer, sodass es mit einer 5:2-FÃ¼hrung fÃ¼r die Tigers in die Kabinen ging.

Auch die verbleibende Zeit in Unterzahl Ã¼berstanden die Dresdner. Als die 46. Minute lief, konnte Dane Fox fÃ¼r die EislÃ¶wen verkÃ¼rzen. Kurz darauf hatte Bouma die Chance zum Anschluss, aber es blieb bei dem Spielstand. Die Sachsen versuchten den nÃ¤chsten Treffer zu erzielen, aber ohne Erfolg. Auf der Gegenseite parierte Olkinuora die Konter-Chancen der Straubinger. Es waren keine zwei Minuten mehr zu spielen, da ging Olkinuora zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis, zudem nahm Cheftrainer Gerry Fleming eine Auszeit. Wenig spÃ¤ter konsultieren die Hauptschiedsrichter, um eine Dresdner Tor-Situation zu prÃ¼fen. Die Referees bestÃ¤tigten ihre Kein-Tor-Entscheidung. Am Ende sicherten sich die Tigers den 5:3-Sieg.

â€žGerade in den ersten 25 Minuten haben wir es Straubing zu einfach gemacht und den Tigers zu viel Platz gegeben, sodass sie ihr Tempo ins Spiel bringen konnten. Danach haben wir besser reingefunden und nicht aufgesteckt. Kompliment an meine Mannschaft, dass sie bis zum Ende alles gegeben und an einen Punktgewinn geglaubt hat,â€œ sagte Gerry Fleming nach der Partie.



