EislÃ¶wen binden junges TorhÃ¼ter-Trio

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen sorgen für weitere Absicherung zwischen den Pfosten.

Marvin Berbner und Paul Stocker, die in der DEL2-Meistersaison bereits zum Kader gehörten, werden auch in der neuen Saison das Eislöwen-Trikot tragen. Dazu wechselt Paul Stockers jüngerer Bruder Clemens nach Dresden.

Paul Stocker durfte in der abgelaufenen DEL2-Saison bereits Profi-Luft schnuppern. Der 19-Jährige kam in zwei Spielen zum Einsatz, wurde jeweils im Spiel eingewechselt. Darüber hinaus absolvierte Stocker für die U20 der Eislöwen Juniors 16 Hauptrunden- und vier Playoffspiele.

Marvin Berbner gehörte in einigen Spielen der abgelaufenen Saison zum Profi-Kader. Für einen Einsatz in der DEL2 reichte es aber noch nicht. Der 19-Jährige spielte dafür in 22 Partien für die Dresdner U20 in der Hauptrunde und absolvierte, wie Stocker, vier Playoffspiele. Berbner ist auch in der neuen Saison noch für die U20 spielberechtigt.

Neu im Torhütergespann ist Clemens Stocker. Wie sein älterer Bruder Paul wurde er in München geboren und hat den Nachwuchs der Starbulls Rosenheim durchlaufen. Der 17-Jährige hütete in der abgelaufenen Spielzeit das Tor der Starbulls-U20 und soll dies nun in der neuen Saison für die Eislöwen Juniors machen. In der abgelaufenen Saison standen sich beide Stocker-Brüder in einem Spiel zwischen Dresden und Rosenheim sogar gegenüber.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung von Paul und Marvin, die großen Anteil am guten Abschneiden der U20 in der abgelaufenen Saison hatten. Mit Clemens Stocker bekommen wir nun einen weiteren talentierten Torhüter, der mit Marvin Berbner das Tor unserer U20 hüten wird. Paul wird für einen Kooperationspartner in der Oberliga lizenziert.“

