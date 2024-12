EislÃ¶wen binden Felix KrÃ¼ger

Dresden. (PM Eislöwen) Pünktlich zu Heiligabend können die Dresdner Eislöwen ein kleines Weihnachtsgeschenk präsentieren.

Nachwuchstalent Felix Krüger ist mit einem Vertrag für die kommenden beiden Spielzeiten ausgestattet worden. Das Dresdner Eigengewächs wird damit mindestens bis 2027 das Eislöwentrikot tragen.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Felix bringt für seine 17 Jahre schon sehr viel mit. Dazu ist er gebürtiger Dresdner, fühlt sich zu Hause pudelwohl und will bei den Eislöwen den festen Sprung in den Profi-Kader schaffen. Dazu bekommt er von uns jede Unterstützung, aber auch die Zeit. Wichtig für ihn wird sein, neben dem Schulabschluss auch im Fokus der U18-Nationalmannschaft zu bleiben und sich einen Platz im WM-Kader zu erarbeiten.“

Der 17-Jährige hat in der vergangenen Saison bereits zeitweise mit den Profis trainiert und in dieser Spielzeit seine ersten Einsätze erhalten. Bisher kommt Krüger auf 13 Spiele in der DEL2. Gleich bei seinem Debüt gegen die Blue Devils Weiden Ende September konnte er seinen ersten Profi-Treffer erzielen.

Für Felix Krüger geht es jetzt zur U18-Nationalmannschaft, die an einem Fünf-Nationen-Turnier in der Schweiz teilnehmen wird.

