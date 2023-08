EislÃ¶wen bestreiten Testspiele gegen Regensburg und in Leipzig – Weiterer StÃ¼rmer im Tryout

Artikel anhören Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen bestreiten am Wochenende ihre nächsten beiden Testspiele in Vorbereitung auf die DEL2-Saison 2023/2024. Freitagabend empfangen die...

Artikel anhören Artikel anhören

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen bestreiten am Wochenende ihre nächsten beiden Testspiele in Vorbereitung auf die DEL2-Saison 2023/2024.

Freitagabend empfangen die Blau-Weißen 19:30 Uhr die Eisbären Regensburg. Am Sonntag reist das Team von Chefcoach Corey Neilson zum Oberligisten KSW Icefighters Leipzig. Gespielt wird dort 16:00 Uhr.

Das Heimspiel am Freitagabend gegen den DEL2-Kontrahenten Regensburg soll die nächste Standortbestimmung für die Eislöwen sein. Es wird der dritte Auftritt in der Vorbereitung nach den beiden Spielen beim Sachsenlotto Cup gegen Iserlohn (0:4) und Kassel (4:5) am vergangenen Wochenende.

Corey Neilson, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Der Auftritt letztes Wochenende gegen Iserlohn und Kassel war schon sehr ordentlich. Es gab einige positive Ansätze auf die wir aufbauen können und die Fehler haben wir analysiert. Gegen Regensburg und Leipzig geht es nun darum, die neuen Ideen weiter zu verinnerlichen und die gemachten Fehler abzustellen. Die Mannschaft gibt weiter richtig Gas im Training, was mir sehr gefällt. Auch Marco Baßler hat heute schon einen guten Eindruck hinterlassen und wird am Wochenende spielen.“

Spielbeginn am Freitagabend in der JOYNEXT Arena ist 19:30 Uhr. Die Arenatüren und Abendkasse öffnen 18:30 Uhr. Allen Besuchern wird empfohlen die öffentlichen Verkehrsmittel zur Anreise zu nutzen. Die Parkplätze P1, P2 und P3 sind aufgrund eines Konzerts in der Rinne nicht befahrbar. Die Parkplätze Ostra-Ufer/Volksfestgelände können dagegen genutzt werden.

Am Sonntag wartet mit den KSW Icefighters Leipzig ein Oberligist auf die Eislöwen. Im Kohlrabizirkus wird dann bereits 16:00 Uhr gespielt. Dann gibt es das Wiedersehen mit den ehemaligen Eislöwen und Jugendspielern Tim Heyter Dennis Bondarenko. Zudem spielt mit Louis Postel der jüngere Bruder von Niklas Postel bei den Icefighters.

Marco Baßler trainiert mit den Eislöwen

Am Mittwochabend ist mit Marco Baßler ein weiterer Stürmer in Dresden eingetroffen. Der 24-Jährige hat die bisherige Vorbereitungsphase bei den Nürnberg Ice Tigers absolviert und stand zuletzt bei den Eisbären Berlin unter Vertrag. Er bekommt die Möglichkeit, sich in einem Tryout für einen Vertrag zu empfehlen.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Leider müssen wir davon ausgehen, dass mit Timo Walther und Lukas Koziol zwei Stürmer langfristig ausfallen werden. Die nächsten Tage sollten Klarheit dazu bringen. Wenn dem so sein sollte, müssen wir uns über Nachverpflichtungen Gedanken machen. Marco ist ein talentierter Spieler, der bereits knapp 200 Einsätze in der DEL und der DEL2 vorweisen kann. Zudem hat er die letzten Wochen in Nürnberg auf hohem Niveau trainiert und gespielt, weshalb er uns sofort helfen würde.“

Baßler ist gebürtiger Landshuter und hat dort die Nachwuchsteams durchlaufen. Mit den Deutschen U-Nationalmannschaften hat er an den U-18 und U-20 Weltmeisterschaften teilgenommen. Für Straubing und Berlin hat der Rechtsschütze insgesamt 86 DEL-Spiele bestritten und dabei drei Tore und 13 Vorlagen vorzuweisen.

Voraussichtlich wird Baßler bereits am Wochenende in einem der beiden Testspiele gegen Regensburg und Leipzig zum Einsatz kommen, um sich entsprechend für einen Vertrag bei den Eislöwen zu empfehlen.

Neben Timo Walther und Lukas Koziol werden Trainer Corey Neilson auch David Suvanto und Johan Porsberger nicht zur Verfügung stehen.

4397 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten