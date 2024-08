EislÃ¶wen bestreiten erste Vorbereitungsspiele

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen bestreiten am Wochenende die ersten beiden Vorbereitungsspiele für die neue DEL2-Saison. Am Samstag ist die Mannschaft von Cheftrainer...

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen bestreiten am Wochenende die ersten beiden Vorbereitungsspiele für die neue DEL2-Saison.

Am Samstag ist die Mannschaft von Cheftrainer Niklas Sundblad beim amtierenden DEL2-Meister, den Eisbären Regensburg zu Gast (Spielbeginn 16:00 Uhr) und am Sonntag wartet der ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL auf die Blau-Weißen (Spielbeginn 14:00 Uhr).

Die ersten beiden Trainingswochen haben die Eislöwen hinter sich. Es war intensiv auf und neben dem Eis. „Wir haben viele Inhalte in diese ersten zwei Wochen gepackt“, sagt Cheftrainer Niklas Sundblad und ergänzt: „Wir waren zweimal am Tag auf dem Eis, dazu Krafttraining. Ich bin zufrieden mit der Arbeit und dem Fleiß der Jungs. Wir freuen uns jetzt auf die ersten Spiele.“

Verzichten muss Sundblad dabei auf die angeschlagenen Andrew Yogan und David Rundqvist. Auch Simon Karlsson wird vorerst ausfallen. Der schwedische Verteidiger hatte im Training einen Puck ins Gesicht bekommen und sich dabei das Jochbein gebrochen. Karlsson wurde bereits operiert. Wie lange er ausfällt ist aktuell noch nicht zu sagen. Ebenfalls fehlen wird am Wochenende Dane Fox. Der Neuzugang wurde zum Abschiedsspiel vom 105-maligen Nationalspieler und Nürnberger Ex-Teamkollegen Patrick Reimer eingeladen. Beide haben sechs Jahre lang gemeinsam für die Ice Tigers gespielt.

Mit Regensburg und Ingolstadt warten nun zwei schwere Aufgaben auf die Eislöwen. Den Fokus will Sundblad in beiden Partien auf das eigene Spiel legen: „Wir wollen in Regensburg viel mit der Scheibe spielen und unsere Art und Weise zu spielen durchbringen. Das umsetzen, woran wir im Training gearbeitet haben. In Ingolstadt werden wir wahrscheinlich weniger den Puck haben. Da wird es wichtig sein, wie wir uns defensiv und ohne die Scheibe bewegen. Es sind zwei sehr gute Tests.“

Gespielt wird am Samstag um 16:00 Uhr in Regensburg. SportdeutschlandTV überträgt die Partie live. In Ingolstadt wird am Sonntag um 14:00 Uhr gespielt.