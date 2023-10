EislÃ¶wen: Auftakt ins zweite Saison-Viertel

Artikel anhören Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen starten am Freitagabend mit dem Auswärtsspiel beim ESV Kaufbeuren ins zweite Viertel der DEL2-Saison. Gespielt wird...

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen starten am Freitagabend mit dem Auswärtsspiel beim ESV Kaufbeuren ins zweite Viertel der DEL2-Saison.

Gespielt wird 19:30 Uhr. Zum Heimspiel am Sonntag empfangen die Blau-Weißen bereits um 16:00 Uhr zum Familienspieltag die Eisbären Regensburg.

Sieben Siege und sechs Niederlagen stehen nach dem ersten Saisonviertel in der DEL2 zu Buche. Damit stehen die Eislöwen bei 21 Punkten und Tabellenplatz fünf. Die Dresdner sind mittendrin in dieser engen Liga.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Grundsätzlich bin ich zufrieden, wobei wir nach fünf Siegen aus den ersten sechs Spielen auch besser hätten stehen können. Man muss aber auch die Spiele betrachten, dass wir in Krefeld durchaus Glück hatten, aber gegen Freiburg zu Hause zu ungeduldig waren, die Verlängerung mitzunehmen. Aber der Start ist auch besser als letzte Saison, als wir bei sechs Siegen und sieben Niederlagen standen.“

Freitagabend wartet mit Kaufbeuren nun der Tabellenzweite auf die Eislöwen. Wobei beide Teams nur zwei Punkte trennen. Das erste Aufeinandertreffen in Dresden konnten die Eislöwen mit 4:3 für sich entscheiden.

Corey Neilson, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Kaufbeuren ist ein richtig gutes Team, da müssen wir defensiv gut dagegenhalten. Meine Mannschaft hat sich aber seit dem ersten Spieltag stetig entwickelt. Wir haben in jedem Spiel Phasen, wo wir in gewissen Situationen sehr dominant sind. Mal ist es die offensive Zone, mal die defensive Zone, mal das Powerplay, aber wir haben es zu selten geschafft das konstant über 60 Minuten zu zeigen. Das ist dann wahrscheinlich auch noch die größte Baustelle, diese guten Phasen zu kombinieren.“

Nachdem Neilson am vergangenen Sonntag in Rosenheim noch krankheitsbedingt fehlte, wird der Cheftrainer in Kaufbeuren wieder hinter der Eislöwenbank stehen. Für den 47-Jährigen war es das erste Mal in 30 Jahren, dass er ein Spiel seiner Mannschaft aufgrund von Krankheit verpasste.

Am Sonntag werden die Eisbären Regensburg nach Dresden kommen. Das Heimspiel wird wieder zum Familienspieltag, weshalb bereits 16:00 Uhr gespielt wird. Für die kleinen Gäste wird es wieder Kinderschminken, die Eislöwen-Hüpfburg, die Eislöwen-Torwand, das Puckwerfen und ein Glücksrad im Fanshop geben. Darüber hinaus sind ehemalige Dresdner Spieler zu Gast, die Anfang der Neunziger Jahre das Eishockey in Dresden wiederbelebt haben.

