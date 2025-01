Eishockeywetten in wenig bekannten Ligen – macht das Sinn?

Anzeige

Eingefleischte Hockey Fans wissen, dass man gerade in diesem Sport großartige Wetten abschließen kann. Denn die Wettmärkte sind schier unendlich und auch dank der vielen verschiedenen Ligen und Turniere gibt es die Möglichkeit zwei Leidenschaften, nämlich jene für Eishockey und Sportwetten miteinander zu verbinden.

Generell gibt es viele Anbieter für Sportwetten und man sollte sich darüber informieren, welche die eigenen Wünsche am besten abdeckt. Bei Providern wie der N1 Casino Gruppe muss man sich diese Frage allerdings gar nicht erst stellen, da diese keine Sportwetten im Angebot haben.

Großturniere und die möglichen Wetten

Generell gilt es, wie in jedem anderen Sport auch, dass die meisten Wetten natürlich auf große Events oder wichtige Turniere abgeschlossen werden. Darunter fallen WM und EM, aber auch die Olympischen Spiele.

Hier kann man Wetten platzieren, die einem hohe Gewinne bescheren können, wenn man ein wenig Glück hat. Denn je wagemutiger man ist und vielleicht auf Underdogs setzt, umso höher wird die Belohnung, wenn der Fall tatsächlich eintrifft. Gerade bei Großereignisse kann es vorkommen, dass nicht immer die Favoriten gewinnen.

Im Eishockey kann man hier auf die Siegermannschaft, den MVP, aber auch den Torschützenkönig setzen, um nur einige wenige zu nennen. Des Weiteren kann man sein Glück versuchen und die Tordifferenz und das Ergebnis der einzelnen Viertel vorhersagen.

Bekannte Ligen – hohe Gewinnmöglichkeiten

Generell ist das Angebot an Wetten für Ligen wie die NHL in Amerika, die Deutsche Hockey Liga oder andere nationale Events um einiges höher, als für kleinere, eher unbekannte Ligen. Dadurch ist es wahrscheinlicher, dass man Gewinne erzielt, auch, wenn man sich eher auf der sicheren Seite bewegt.

Denn in bekannten Ligen gibt es leichter abrufbare Informationen zum Zustand des Teams und einzelner Spieler, da diese aufmerksam von der Presse und Fans verfolgt werden. So kann man sich leichter ein Bild davon machen, welche Ergebnisse derzeit für das jeweilige Team realistisch sind und kann dementsprechend seine Einsätze planen und Wetten abschließen.

Regionale Ligen und ihre Vorteile

Doch auch kleinere, regionale Ligen haben Vorteile, wenn es um Hockeywetten geht. Dadurch, dass sich weniger Leute für diese interessieren und geringere Wetten abgeschlossen werden, können die Gewinne bei eher gewagten Wetten dementsprechend höher ausfallen.

Man sollte sich auch in diesem Fall über das jeweilige Team und seine Spieler informieren und herausfinden, welche Verletzungen die Spieler in letzter Zeit davongetragen haben und ob dies eventuell deren Leistung beeinträchtigt. Auch Transfers aus dem Ausland in Regionalligen sollte man im Auge behalten und sich über die Vergangenheit des betreffenden Eishockey Spielers informieren.

Gerade durch Sportwetten auf regionale Ligen im Eishockey können den Vorteil bringen, dass man für große Events immer auf dem Laufenden ist, da immer wieder neue Talente zum Vorschein kommen, die dann ihren Weg in Nationalmannschaften oder große Ligen schaffen.

Eishockey Transfermarkt – der Einfluss auf die Wetten

Unser geliebtes Eishockey hat vor allem in den letzten 20 Jahren sehr stark an Popularität auch in Europa gewonnen. Immer mehr europäische Spieler verschlägt es in die Liga aller Ligen, die NHL. Doch funktioniert der Transfermarkt auch umgekehrt. Immer mehr amerikanische Hockey Spieler finden ihren Weg nach Europa und somit auch nach Deutschland.

Hier unterstützen sie vor allem kleinere, regionale Teams, die auf nationaler Ebene punkten wollen und deshalb Spieler aus Amerika anheuern. Diese Transfers haben einen großen Einfluss auf die Qualität der einzelnen Teams, weshalb man sich vor Abschluss einer Wette unbedingt mit den vergangenen Leistungen des Neuzuganges beschäftigen sollte.

Erfahrene Hockey Fans wissen allerdings, dass das nicht alles ist. Denn auch das Zusammenspiel der Mannschaft mit dem neuen Spieler hat einen großen Einfluss auf die Ergebnisse, die das jeweilige Team abliefern kann. Man sollte sich also keine Wunder erhoffen und unüberlegte Wetten platzieren, nur, weil dem Spieler ein guter Ruf vorauseilt.

Nationales Hockey und die Gewinnchancen

Um aber zur ursprünglichen Frage zurückzukommen, kann man auf jeden Fall sagen, dass man sich unbedingt auch mit regionalen Ligen im nationalen Bereich beschäftigen sollte. Vor allem außerhalb der Großereignisse, wie WM und EM, macht es Sinn, sich hier ein bisschen einzulesen und Wetten zu platzieren, um den Anschluss nicht zu verpassen.

Denn immerhin spielen auch Spieler der einzelnen Hockey Nationalmannschaften in kleineren Teams und man sollte diese unbedingt ständig auf dem Radar haben, wenn man später auf Events setzen möchte.

Außerdem sind die Gewinnchancen in kleinen Ligen umso höher, umso mehr man sich damit beschäftigt und anderen somit einen Schritt voraus ist. Hockey in Deutschland hat in den letzten Jahren an Qualität gewonnen und das können echte Eishockey Fans mit Sicherheit bestätigen.

Anzeige

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!

*Werbehinweis – Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.

Leiden Sie unter Depressionen? Hier bekommen Sie umgehend Hilfe:

Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de).

Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.