Eishockeyszene trauert um langjährigen Spieler und Agenten Jaroslav Tuma

Thunstetten. (EM / SCL) Die internationale Eishockeyszene trauert um Jaroslav Tuma.

Jaroslav Tuma ist im Alter von 78 Jahren verstorben.

In seiner Spielerkarriere kam Jaroslav Tuma als Doppelstaatsbürger (Niederlande / Tschechoslowakei) über Prag und Tilburg 1973 erstmals in die zweite deutsche Bundesliga zum Mannheimer ERC. Nach einer Saison in der Kurpfalz wechselte er nach Rosenheim. Den damaligen EV Rosenheim schoss er mit 58 Toren und 39 Assist in die Bundesliga. Edgar Hebert, Hermann Hinterstocker und Udo Kießling waren damals ebenfalls Korsettstangen des Teams. Nach drei Bundesligajahren zog es Jaroslav Tuma weiter zum EC Deilinghofen, wo er auch in zwei Saisons eine wichtige Stütze war. Es folgte eine weitere Saison in Schwenningen und zwei Jahre in Ingolstadt. Danach zog es ihn zum SC Langenthal in die Schweiz. Zunächst als Spielertrainer und dann als Headcoach wagte er den Sprung vom Eis hinter die Bande. In Olten ging es für ihn in der NLA weiter. Allerdings wurde sein Vertrag dort nicht verlängert.

Als der Kanadier Derek Holmes, damals pensionierter ehemaliger Eishockeyspieler, -trainer und -Agent, ihn fragte, ob sie nicht gemeinsam eine Spieleragentur eröffnen wollen, da war klar wohin die Reise weitergehen wird.

Holmes deckte den nordamerikanischen Part ab und Jaroslav Tuma engagierte sich auf dem alten Kontinent, zunächst vornehmlich in der Schweiz.

Jaroslav Tuma war 1986 einer der ersten zertifizierten Spieleragenten in Europa. Über Jahrzehnte, bis ins hohe Alter, betreute er seriös und zuverlässig Spieler aus den europäischen Topligen und sogar aus der NHL. Immer mehr baute er ein modernes Netzwerk auf, das sich nicht nur um das Sportliche, sondern auch um die sogenannten „weichen Faktoren“ im Umfeld und die Absicherung nach der Karriere kümmerte.

Gegenüber dem Unteren Emmentaler erklärte er vor einigen Jahren aber auch klar: „Zuerst muss ein Job in einem passenden Team vorhanden sein, dann muss das Geld passen. Wenn es für einen Spieler zu wenig Geld gibt, muss er irgendwann damit einverstanden sein.“

Zu seinen deutschen Klienten gehörten unter anderem Lukas Reichel, Ex-Nationalstürmer Klaus Kathan, der im vergangenen Jahr viel zu früh verstorbene Tobi Eder oder auch Patrick Hager (München, den er im vergangenen Herbst zu dessen 1000. Spiel noch persönlich besuchte und auf dem Eis mit ehrte.

Seit seinem Engagement als Trainer des SC Langenthal war Jaroslav Tuma in der Region sesshaft, seit vielen Jahren wohnte er mit seiner Frau Lilian und seiner Familie in Thunstetten. Jaro Tuma bleibt aber nicht bloss als Spieler, Trainer und Bertater in Erinnerung, sondern auch als eine liebenswürdige Person und beeindruckende Persönlichkeit. Der Umgang mit seinen Mitmenschen war geprägt von Wertschätzung, Respekt und viel Herzlichkeit. Mit Jaro Tuma verliert die europäische Eishockeyszene eine sehr geschätzte Person. Den Angehörigen und Hinterbliebenen sprechen wir unser tiefes Beileid aus und wünschen Ihnen in dieser schweren Zeit viel Kraft, Mut und Zuversicht. Die Eishockey-Familie wird Jaroslav Tuma ein ehrendes Andenken bewahren.