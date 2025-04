Eishockeystandort Essen ist stark gefÃ¤hrdet! ESC Moskitos Essen e.â€¯V.: Gemeinsam fÃ¼r die Zukunft unseres Vereins

Essen. (PM Moskitos) Der ESC Moskitos Essen e. V. steht weiterhin vor einer großen finanziellen Herausforderung.

Die aktuelle Situation gefährdet nicht nur den Spielbetrieb sämtlicher Mannschaften, sondern bedroht auch die Zukunft des Eishockeystandorts Essen.

Auf Basis der vorliegenden Buchhaltungsunterlagen, intensiver Expertengespräche und aktueller Schätzungen wird derzeit von einem Finanzbedarf in Höhe von rund 230.000 Euro ausgegangen. In den kommenden Wochen wird mit mehr Klarheit über die tatsächliche Höhe der Forderungen gerechnet. Der Vorstand steht hierzu im engen Austausch mit Juristen, Steuerberatern, dem Deutschen Eishockey-Bund sowie weiteren Vereinen, die ähnliche Situationen durchlaufen haben.

Herkunft der Krise: Verantwortung und Aufarbeitung

Der Vorstand übernimmt die Verantwortung für die derzeitige Lage, macht jedoch deutlich, dass die Ursachen in der Vergangenheit liegen. Die finanzielle Schieflage hat ihren Ursprung in den Jahren 2015 bis 2020. Aus dieser Zeit fehlen Unterlagen, wodurch bestimmte Vorgänge heute nicht mehr vollständig nachvollziehbar sind. Die offenen Forderungen betreffen insbesondere Beiträge an Sozialversicherungsträger und der Berufsgenossenschaft (VBG) aus einer Lohnsteueraußenprüfung sowie Rückzahlungen von Corona-Hilfen.

Jetzt zählt Zusammenhalt: Der Verein kämpft weiter

Trotz der Schwere der Situation gibt der ESC Moskitos Essen e. V. nicht auf. Mit ganzer Kraft und der Unterstützung durch Fans, Partner und Förderer – dem sprichwörtlichen „sechsten Mann“ – arbeitet der Verein an Lösungen zur wirtschaftlichen Stabilisierung. Der Blick bleibt nach vorn gerichtet.

Die Verantwortlichen wissen, dass sich viele Unterstützerinnen und Unterstützer in den vergangenen Wochen nicht ausreichend informiert gefühlt haben. Die Aufarbeitung der komplexen Sachverhalte benötigt Zeit – künftig setzt der Verein auf offene und transparente Kommunikation. Vorgesehen sind wöchentliche Updates in Form von Videobotschaften, die bereits laufende Spendenaktion wird als Crowdfunding ausgeweitet und die bereits angekündigte Tombola umgesetzt.

Strukturen prüfen – Zukunft sichern

Zur Vermeidung zukünftiger Krisen findet derzeit eine umfassende Prüfung aller internen Strukturen und Ausgaben statt. Dabei wird der Verein durch erfahrene Expertinnen und Experten begleitet. Ziel ist es, tragfähige und nachhaltige Konzepte zur wirtschaftlichen Stabilisierung zu entwickeln.

Das Ziel: Den Standort und die Nachwuchsarbeit erhalten

Der Vorstand setzt alles daran, den Verein zu retten – für die Mitglieder, die Fans, für die Kinder und Jugendlichen, die Gemeinschaft und die Stadt. Mit rund 400 aktiven Kindern und Jugendlichen im Nachwuchsbereich ist der ESC Moskitos Essen e. V. ein zentraler Bestandteil der Sportlandschaft in der Region.

Zudem ist der Stammverein Lizenzträger der Oberliga-Mannschaft und trägt somit die volle Verantwortung für den Spielbetrieb. Die Meldung zur Teilnahme an der Saison 2025/26 in der Eishockey-Oberliga Nord ist ein erklärtes Ziel. Auch wenn derzeit keine Garantie gegeben werden kann, arbeiten Vorstand und Verein intensiv auf dieses Ziel hin.

Der ESC bedankt sich ausdrücklich bei allen Unterstützenden für die gelebte Solidarität – in Essen und weit darüber hinaus.

Gemeinsam für die Moskitos Essen. Gemeinsam für unseren Eishockeystandort

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV