Eishockeyherz schlÃ¤gt im Dreiklang: Hockey Outdoor Triple in Klingenthaler Schanzenauslauf vom 16. – 18. Februar 2024

Artikel anhören Klingenthal. (PM DEL2) Das ultimative Eishockey-Erlebnis: Drei Tage im Zeichen der schnellsten Mannschaftssportart der Welt – und das am Fuße der Skisprungschanze...

Artikel anhören Artikel anhören

Klingenthal. (PM DEL2) Das ultimative Eishockey-Erlebnis: Drei Tage im Zeichen der schnellsten Mannschaftssportart der Welt – und das am Fuße der Skisprungschanze in Klingenthal.

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) wartet vom 16. bis zum 18. Februar 2024 in der Sparkasse Vogtland Arena ein wahres Eishockey-Spektakel auf die Zuschauer. Spannende Spiele und ein magisches Umfeld sorgen für ein Erlebnis der besonderen Art. Das „Hockey Outdoor Triple“ wird den Schanzenauslauf in einen Eishockey-Tempel unter freiem Himmel verwandeln.

Am Fuße der imposanten Skisprungschanze im sächsischen Klingenthal werden insgesamt drei Eishockeyspiele ausgetragen. Die Fans können sich am Freitag, 16. Februar 2024 auf das Sachsen-Derby zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Dresdner Eislöwen freuen. Als zweite DEL2-Partie treffen am Sonntag, 18. Februar die Lausitzer Füchse auf die Eisbären Regensburg. Da Eishockey-Feste bekanntlich gern unter Freunden gefeiert werden, ist auch dieses Mal die tschechische Extraliga vertreten. Am Samstag, 17. Februar trifft in einem vielversprechenden Derby der HC Energie Karlovy Vary auf den HC Skoda Plzen. Die Fans können sich dementsprechend auf actiongeladene Spiele in einem einzigartigen Umfeld freuen.

Die DEL2 hat sich für die Ausrichtung des Hockey Outdoor Triple einen Partner gesucht. Als Veranstalter konnte mit der „Die Sportwerk GmbH“ ein erfahrener Ausrichter gewonnen werden, der das Herzblut für den Eishockeysport in sich trägt. Die zweite Liga ist der Schirmherr dieser spannenden Veranstaltung und wird am 17. Februar zudem Verantwortliche der Clubs sowie Partner und Unterstützer der Liga zur DEL2-Jubiläumsveranstaltung laden.

Tickets ab sofort verfügbar

Tickets für das Hockey Outdoor Triple sind ab sofort online über die Website www.hockey-outdoor-triple.com sowie über den Ticketanbieter Ticketmaster erhältlich. Fans haben die Möglichkeit, hautnah dabei zu sein, wenn die Eishockeyclubs sich unter freiem Himmel vor einer Traum-Kulisse duellieren. Alle Public-Tickets sind Stehplatzkarten und sind zum Preis von 35 Euro erhältlich. Ermäßigte zahlen 28 Euro. Gruppen-Tickets gibt es ab 20 Personen mit einem Rabatt in Höhe von fünf Prozent und ab 50 Personen sind es sogar zehn Prozent. Diese können ausschließlich über die E-Mail-Adresse des Ticketanbieters gruppen@ticketmaster.de erworben werden.

Für alle Eishockey-Enthusiasten gibt es zudem ein besonderes Wochenend-Ticket-Angebot: Das Kombiticket für alle drei Partien ist zum Preis von 90 Euro erhältlich. Ermäßigte zahlen 70 Euro.

Die Dauerkarten-Inhaber der Lausitzer Füchse und der Eispiraten Crimmitschau erhalten für das jeweilige Spiel aufgrund der Heimspielrecht-Situation eine Freikarte. Diese können ab dem 10. Oktober über den Fanshop der Lausitzer Füchse beziehungsweise über die Geschäftsstelle der Eispiraten Crimmitschau abgeholt werden. Die Clubs werden zudem einen Kartenkauf vor Ort anbieten. Bei den Eisbären Regensburg, den Eispiraten Crimmitschau und den Dresdner Eislöwen sind die Tickets in der Geschäftsstelle erhältlich. Bei den Lausitzer Füchsen läuft der Vorverkauf über den Fanshop. Der Start des Verkaufes wird durch eine separate Club-Information bekannt gegeben.

Stimmen zum Hockey Outdoor Triple

Judith Sandner, Oberbürgermeisterin Klingenthal: „Das Hockey Outdoor Triple wird mit Sicherheit ein Höhepunkt im Eishockeykalender bilden und zweifellos zu einem unvergesslichen Wochenende für Fans, Spieler und die gesamte Region . Wir sind stolz darauf, dass sich der Eishockey-Fokus im Februar 2024 auf Klingenthal richtet und dass die DEL2 anlässlich ihres Jubiläums solch ein Event bei uns im Vogtland feiert.“

Andrea Pfeffer Ferklová, Oberbürgermeisterin Karlovy Vary: „Das bevorstehende Hockey Outdoor Triple in Klingenthal verkörpert wahrhaftig unsere grenzüberschreitende Verbundenheit und ist ein lebendiges Symbol für die Freundschaft, die über Landesgrenzen hinweg wächst. Wir freuen uns, dass wir im Februar 2024 gemeinsam ein Eishockeyfest feiern können.“

René Rudorisch, Geschäftsführer DEL2: „Wir sind begeistert, dass wir das zehnjährige Jubiläum der DEL2, gemeinsam mit dem innovativen Veranstalter ´Die Sportwerk GmbH´, mit dem Hockey Outdoor Triple feiern können. Dieses Event erfüllt uns mit Stolz, da es die Entschlossenheit zeigt, die Infrastruktur eines traditionellen Stadions zu verlassen und unsere großartige Sportart auch außerhalb der bekannten Spielstätten zu präsentieren. Dies spiegelt die Leidenschaft wider, die unsere Liga antreibt, und wird zweifellos ein unvergessliches Erlebnis für Spieler und Zuschauer gleichermaßen. Zudem freuen wir uns, dass es erneut gelungen ist, dass ein tschechisches Extraliga-Spiel in Deutschland ausgetragen wird.“

Martin Loukota, Geschäftsführer Tipsport Extraliga: „Die Vorfreude auf das Hockey Outdoor Triple ist bei uns schon jetzt spürbar. Die erneute Beteiligung an einem internationalen Event unterstreicht die tiefe Leidenschaft, die unsere Nation für den Eishockeysport hegt. Diese außergewöhnliche Gelegenheit, das Spiel unter freiem Himmel an einer Skisprungschanze zu erleben, verbindet uns alle und erinnert daran, warum Eishockey mehr als nur ein Sport ist – es ist ein Herzschlag, der uns grenzübergreifend zusammenbringt.“

Eva Wagner, Geschäftsführerin Die Sportwerk GmbH: „Nach der Durchführung verschiedener Event Games ist es an der Zeit, die Stadien mit ihren vorhandenen Infrastrukturen zu verlassen und eine neue Herausforderung anzunehmen. Klingenthal hat für den sächsischen Wintersport eine besondere Bedeutung und bietet eine atemberaubende Kulisse für ein grenzübergreifendes Eishockey-Fest.“

3548 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten