Eishockeyfreunde unterstÃ¼tzen erstmals zwei Spendenkampagnen: Jeweils 400 Euro Weihnachtsspende des Blue Devils-Freundeskreises an Josef Schieder und Stefanie DÃ¶tsch

Weiden. (PM Blue Devils) Gleich zwei schwere Schicksalsschläge haben in den vergangenen Monaten die Region bewegt – und auch den „Liveticker-Stammtisch“ der Blue Devils Weiden, der traditionell jedes Jahr zu Weihnachten wohltätige Initiativen aus der Region finanziell unterstützt.

Darum haben sich die Weidener Eishockeyfreunde heuer erstmals entschieden, die gesammelte Spendensumme von 800 Euro aufzuteilen und den beiden Spendenkampagnen von Josef Schieder aus Störnstein und Stefanie Dötsch aus Zessau jeweils 400 Euro zukommen zu lassen.

Der Freundeskreis, der aus dem „Team hinter dem Team“ des Eishockey-Oberligisten, ehemaligen und aktuellen Vereinsoffiziellen sowie deren Freunden und Familienmitgliedern besteht, handelt jährlich zu Weihnachten nach dem Motto „Spenden statt schenken“. So konnten sich in den vergangenen Jahren unter anderem die Kinderkrebshilfe Nordoberpfalz, das Haus St. Elisabeth in Windischeschenbach, die Klinik-Clowns und der ASB-Wünschewagen über Spenden seitens der Weidener Eishockeyfreunde freuen. Vor dem Heimspiel der Blue Devils gegen den Deggendorfer SC in der Hans-Schröpf-Arena wurden die beiden Spenden offiziell auf den Weg gebracht.

Weitere Informationen zu den beiden Spendenaktionen sind im Internet zu finden:

Josef Schieder: https://www.gofundme.com/f/gmzfgg-rehabilitation

Stefanie Dötsch: https://www.spendenseite.de/hilfe-f-252-r-steffi/-68705