Eishockey-Wettguide: So wird man zum Profi bei Sportwetten

Eishockeywettbewerbe haben eine lange Geschichte. Zusammen mit dem Fußball wird es nicht erst seit hundert Jahren gespielt. Jedes mehr oder weniger große Land hat eine Nationalmannschaft in dieser Richtung. Hockeyturniere werden das ganze Jahr über in verschiedenen Teilen der Welt ausgetragen. Der größte Nachteil der Eishockeywetten wird jedoch in der Unberechenbarkeit gesehen. In den letzten Jahren hat sich das Kräfteverhältnis bei den Quoten verändert.

Die Außenseiter von gestern sind auf den vorderen Plätzen zu finden, während die Favoriten immer häufiger das Schlusslicht bilden. Es ist schwierig, Verluste zu systematisieren: Die Führenden verlieren sogar auf ihrem eigenen Eis. Einige Tipper halten dies für einen großen Nachteil, während andere nach positiven Aspekten suchen. Die wichtigsten Informationen über das Ergebnis liefern zum Beispiel nicht die Statistiken, sondern die individuelle Analyse. Wie trifft man aber die Wettentscheidungen beim Eishockey? Dazu mehr in unserem Beitrag!

Übersicht Über Eishockey-Wettmärkte: Worauf Kann Man Beim Eishockey Wetten?

Bei den Wettmöglichkeiten im Eishockey gibt es eine klare Unterteilung in Haupt- und Zusatzmärkte. Bei den ersten handelt es sich um Standardangebote, die in jedem Büro zu finden sind. Um das Interesse am Spiel zu steigern, kann der Buchmacher zusätzliche Märkte in die Reihe nehmen.

Die Drei-Weg Wette (Gewinnerwette)

Diese beliebte Wette auf Heimsieg, Auswärtssieg, oder Unentschieden ist im Eishockey und in jeder anderen Sportart zu finden. Wählen Sie einen Sieg für eine der beiden Mannschaften oder ein Unentschieden. Wir werden nicht erklären, dass die Vorhersage für diese Option auf früheren Ergebnissen der Mannschaften und instabilen Statistiken beruht. Anders nennt man die Drei-Weg-Wette auch Gewinnerwette.

Die 2-Weg-Wette

Dabei setzt man Geld auf Sieg einer bestimmten Mannschaft. In einigen Wettbüros wird der Markt nicht mit dem vorherigen zusammengelegt, in anderen ist er ähnlich, und in wieder anderen können Sie auf beide wetten. Informieren Sie sich über die Gültigkeitsdauer der Wette. Sie kann auf die Hauptzeit, die Verlängerung oder die Gesamtzeit des Spiels abgeschlossen werden, was auch immer das ist.

Die Über/Unter-Wette

Bei dieser beliebten Wettart geht es darum, dass man darauf wettet, ob die Gesamtzahl der erzielten Tore über oder unter einem bestimmten Wert (zum Beispiel 5,5) liegt.

Die Handicap-Wette

Handicap ist eine Wettmöglichkeit für Profis. Um erfolgreich mit Handicap zu spielen, müssen Sie viel über die aktuelle Form der Mannschaften wissen. Über starke Spieler gibt es wenig Informationen, man muss die Mannschaft mehrmals pro Saison in Aktion sehen. Beim Handicap kann man sich nicht allein auf Theorie und Statistik verlassen. Kein klarer Außenseiter? Weigern Sie sich, auf das Ereignis zu wetten. Schon eine geringe Gewinnwahrscheinlichkeit des Gegners kann dem Fänger einen grausamen Streich spielen.

Die Live-Wette

Ein großer Teil der Profis zieht es vor, online zu spielen. Es ist viel einfacher, während des Spiels zu tippen. Aufgrund der guten Quoten und der Fülle von Ereignissen in „Lives“ verdienen die Spieler oft mehr als bei Aufträgen, bei geringerem Risiko. Sie müssen kein Meister unter den Tippern sein, um live zu tippen. Es genügt, die Besonderheiten zu verstehen und zu lernen, einen erfolgreichen Ausgang im Voraus zu erkennen. Live-Wetten sind auch unter dem Gesichtspunkt der Arbitrage von Vorteil.

Weitere beliebte Arten der Eishockeywetten sind Langzeitwette, Wette auf das erste Tor, Wette auf das Penalty-Schießen, Wette auf das exakte Endergebnis, und Wette auf verschiedene Drittel. Es lohnt sich dabei nicht, sich auf die aufgeführten Wettmärkte zu beschränken. Einige Wettende bevorzugen einzelne Summen oder die Anzahl der Pucks. Damit kann man nicht weniger verdienen.Es besteht die Meinung, dass exotische Märkte geringere Risiken versprechen. Allerdings hängt alles von der konkreten Situation ab, denn die Vorhersage setzt sich aus einer Vielzahl von Details zusammen. Die Buchmacher bieten Wetten für unterschiedliche Zeiträume an. Es lohnt sich, sich bei mehreren Glücksspielanbietern wie Bob Casino login anzumelden, um sich über die aktuellen Angebote rechtzeitig zu informieren.

Faktoren Bei Eishockey, Die In Die Wettprognose Einhergehen

Wie auch bei anderen Sportarten, bestent eine Wettentscheidung beim Eishockey aus einer Reihe von Komponenten. Im Mittelpunkt steht die Analyse, die durch Statistiken, Medieninformationen, Meinungen von Fachleuten und anderes ergänzt wird. Es ist notwendig, einen klaren Plan zu erstellen. Er dient als Leitfaden für eine erste Einschätzung der Durchführbarkeit und Rentabilität von Wetten auf das Spiel. Hier sind die Sachen, die man dabei in der ersten Linie berücksichtigen muss.

Aktuelle Form Der Mannschaften

Die Intensität des Trainings, die Moral, Veränderungen im Kader – alles spielt eine Rolle. Zur Analyse der Form des Teams kommen wir erst nach einer vorläufigen Bewertung der Serie, der vergangenen Begegnungen mit dem Gegner. Diese Phase erfordert eine Menge Aufwand.

Serienauswertung

Was sind die letzten Ergebnisse der Mannschaft: hat sie gewonnen oder verloren? In diesem Fall werden die Gegner noch nicht betrachtet, sondern das aktuelle Ergebnis wird berücksichtigt.

Frühere Begegnungen zwischen den beiden Teams

Die meisten namhaften Mannschaften haben schon oft gegeneinander gespielt. Wir schauen uns an, wann und wie die beiden interessanten Teams gespielt haben.

Leistung zu Hause und auswärts. Finden Sie heraus, wo sie besser spielen. „Heim- und Auswärtsspiele helfen“ funktioniert nicht immer, aber es ist ein Faktor, den man nicht außer Acht lassen sollte. Die Heimmannschaft hat traditionell einen Vorteil durch die Unterstützung der Fans.

Abschließende Gedanken

Eishockey ist eine interessante, aber spezifische Sportart für Wetten. Eishockeywetten zeichnen sich durch Dynamik und Unvorhersehbarkeit aus. Die Statistik wird hier an zweiter Stelle gesetzt. Den zentralen Platz nimmt die individuelle Analyse ein. Dabei ist es besser, sich an einen klaren Plan zu halten, da sonst die Gefahr besteht, dass man sich bei der Mannschaft und der Wette vertut. Üben Sie Disziplin und werden Sie Profi beim Eishockeywetten!

