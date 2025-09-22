Eishockey Wahnsinn in der Eis-Arena – Black Hawks gewinnen nach Penaltyschießen

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben am Sonntagabend die Tölzer Löwen vor 549 Zuschauer in der Eis-Arena Passau empfangen.

Die Zuschauer erlebten ein Spiel, welches an Spannung nicht zu überbieten war. Am Ende feierten die Hausherren einen 4:3 Sieg nach Penalty schießen.

Die Habichte kamen gut in die Partie und hatten die Führung auf dem Schläger. Der erste Schuss trudelte nur Zentimeter am Pfosten vorbei. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Der große Unterschied: Die Gäste aus Tölz nutzten ihre Chancen. Topi Piipponen erzielte in Überzahl die 0:1 Führung. Michael Schuster legte wenige Minuten später zum 0:2 nach. Die Black Hawks waren weiter gut im Spiel, scheiterten aber immer wieder im Abschluss und ließen selbst größte Torchancen liegen.

Im zweiten Drittel legten die Hausherren los wie die Feuerwehr. Brendan Harrogate verkürzte nach zwei Minuten auf 1:2. Gäste Verteidiger Alexander Fichtner musste nach einem Foul für fünf Minuten auf die Strafbank. Alexander Biberger nutzte die numerische Überlegenheit und erzielte den Treffer zum 2:2 Ausgleich. Die Halle zum Toben brachte Buster Larsson mit seinem Tor zur 3:2 Black Hawks Führung. Völlig verdient haben die Dreiflüsse Städter die Partie im Mitteldrittel gedreht.

Tölz kam nun wieder mit mehr Druck aus der Kabine. Janik Engler in Black-Hawks-Tor hatte kurz nach Wiederanpfiff einiges zu tun. Eine Unterzahl Situation überstanden die Habichte schadlos. Sieben Minuten vor Ende des Spiels erzielten die Tölzer Löwen durch Andree Hult den 3:3 Ausgleichstreffer. In der regulären Spielzeit fiel kein weiterer Treffer.

Die Overtime dominierten die Passau Black Hawks. Die Tölzer Gegenstöße parierte Janik Engler im Tor der Habichte souverän. Da auch die Verlängerung torlos blieb, musste die Entscheidung im Penalty schießen fallen. Brendan Harrogate – der achte Schütze – erzielte das Game-Winning Goal und brachte die Halle zum Jubeln. Black Hawks Torhüter Janik Engler hielt mit spektakulären Paraden im Penalty schießen das Tor „sauber“.

„Es war ein gutes Spiel. Im ersten Drittel haben wir ein wenig gewackelt und nicht konsequent unser System gespielt. Nach der Fünf-Minuten-Strafe für Tölz im zweiten Drittel hat sich das Momentum aber zu unseren Gunsten gedreht – ab da haben wir die Partie klar dominiert“, resümierte Goalie Janik Engler, der im Penaltyschießen viermal halten konnte. „Am Ende ist es bei Penaltys immer eine Glückssache – und heute war das Glück auf meiner Seite. Umso mehr freut es mich, dass ich damit zum Teamerfolg beitragen konnte.“

Am Sonntag, 28. September 2025 empfangen die Passau Black Hawks um 18 Uhr Aufsteiger Erding Gladiators in der Passauer Eis-Arena. Tickets für das Heimspiel gegen Erding sind bereits online auf etix.com erhältlich. Das Spiel wird außerdem auf sprade.tv live und in HD-Qualität übertragen. -czo

