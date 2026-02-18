Eishockey und Casino-Sponsoring: Warum diese Partnerschaft immer häufiger wird

Anzeige

Eishockey füllt in der NHL seit Jahrzehnten riesige Arenen. Auch im deutschsprachigen Raum wächst die Begeisterung für den Sport stetig. Genauso rasant ist in den letzten Jahren die Casino und Wettbranche gewachsen. Wetten ist heutzutage online verfügbar und gehört für viele Fans fest zum Sport dazu. Es ist also kein Wunder, dass dort wo Aufmerksamkeit, Entertainment und Markenbildung zusammenkommen, immer grössere Sponsoring-Deals entstehen.

Warum so viele Clubs Casinoanbieter als Partner haben

Sponsoring im Eishockey ist für Clubs weit mehr als „Logo auf dem Trikot“. Es geht um planbare Einnahmen, Reichweite und Content-Formate, die Fans ganzjährig abholen. Für iGaming-Marken, also Anbieter aus den Bereichen Sportwetten, Online-Casino und Poker sind Sportpartnerschaften attraktiv, weil sie Emotionen und Identifikation bündeln. Wer regelmäßig in der Halle sitzt oder Spiele verfolgt, erlebt die Marke nicht als anonyme Anzeige, sondern als Teil seines Teams.

Das erklärt, warum man Casinoanbieter als Sponsoren in vielen Profi-Ligen sieht. In der NHL arbeiten zahlreiche Organisationen mit Wett- oder Casino-Marken zusammen; prominent sind etwa die Toronto Maple Leafs oder die Edmonton Oilers. Dies ist Teil eines größeren Trends: Sponsoring Budgets verschieben sich in Branchen, die online stark wachsen und an Beliebtheit gewinnen.

Beispiele aus der Schweiz und dem DACH-Raum

Auch in der Schweiz ist das Thema seit Jahren präsent. In der National League gibt es Partnerschaften zwischen Clubs und Spielbanken, etwa rund um die SC Rapperswil-Jona Lakers und Swiss Casinos . Fans die sich für Wetten oder Casinospiele interessieren sollten aber nicht „blind“ irgendwelchen Werbungen folgen. Wichtig ist zu kontrollieren ob die Anbieter im jeweiligen Land lizenziert und etabliert sind.

Sponsorings sind oft mehrstufig: Neben klassischer Sichtbarkeit in der Arena kommen digitale Kampagnen hinzu zum Beispiel Ticket-Gewinnspiele, Community-Aktionen oder saisonale Specials, die sowohl dem Club (Fanbindung) als auch dem Sponsor (Reichweite) helfen.

Die Vorteile: Was beide Seiten wirklich bekommen

Für Clubs ist der Nutzen klar: Sponsoring erhöht Budgets. Damit werden Gehälter, Nachwuchsarbeit, Reisekosten, Infrastruktur und Trainingslager finanziert. Gerade im Eishockey mit seinen hohen Fixkosten ist ein starker Partner oft ein echter Wettbewerbsvorteil.

Für Wettanbieter geht es um das Zeigen der Marke: Sichtbarkeit im Stadion, auf Social-Media, in Highlight-Clips und bei Events sorgt für wiederholte Kontaktpunkte. Es treffen zwei Entertainment-Welten aufeinander, die beide von Fans und Spannung leben, und zusammen den Sport vorantreiben können.

