Eishockey – so vielfÃ¤ltig leben Fans den Sport aus, ohne ihn selbst zu spielen

Eishockey hat eine lange Tradition in vielen verschiedenen Ländern auf der Welt. Manche Fans stehen selbst als Amateure auf dem Eis, andere wiederum leben ihre Leidenschaft auf andere Weise aus. Wir sehen uns einige Wege an, wie Eishockey fernab des Hockeyfeldes gelebt und gespielt wird und warum das so toll ist!

Der Besuch von Eishockey-Spielen

Für echte Eishockey-Fans gibt es wohl kaum etwas aufregenderes, als bei einem Spiel hautnah selbst dabei zu sein. Das Mitfiebern beim Warten auf Tore und die Stimmung im Stadion sorgen für Adrenalinschübe und ein Gemeinschaftsgefühl unter Fans. Egal ob es sich dabei um ein Stadion der Top-Ligen handelt, oder um ein lokales Amateurspiel. In manchen Ländern werden die Spieler von den Fans im Stadion sogar mit Trommeln, Fan-Songs oder ganzen Choreografien angefeuert.

Bei Sportwetten auf sein Lieblingsteam setzen

Fans aus den verschiedensten Ländern wollen vor einem Eishockey-Spiel den Adrenalinschub zusätzlich durch einen Einsatz bei Sportwetten verstärken. So werden Hockey-Spiele noch interessanter, weil man live während dem Spiel auf sein geschätztes Ergebnis hofft. Das gilt natürlich nur für Fans über 18 Jahre.

Eishockey in Videospielen spielen

Zum Glück können Fans auch selbst Eishockey spielen, ohne dabei wirklich auf dem Eis zu stehen – und zwar mit beliebten Video-Games wie der bekannten NHL-Serie von EA Sports. Hier steht man virtuell selbst auf dem Spielfeld oder managt sein eigenes Team. So lernt man den Sport besser kennen und kann sogar online gegen andere Spieler antreten.

Sportbars und Public Viewing Events

Wenn man nicht selbst zu Spielen von bekannten Vereinen reisen kann, kann man sich auch mit anderen Fans zu Public-Viewing Events oder in Sportbars treffen, um zusammen beim Spiel live mitzufiebern. Vor allem bei WM-Ereignissen oder den Olympischen Spielen sind solche Events beliebt. Das sorgt für einen tollen Erlebnis-Faktor, denn die Atmosphäre unter den Fans ist oft ähnlich ausgelassen wie im Stadion. Und danach kann man sich bei einem kühlen Getränk über die Ergebnisse austauschen, was wiederum das Gemeinschaftsgefühl stärkt.

Fanartikel und Merchandise

Ihre Zugehörigkeit zu einem Team zeigen viele Fans mit Fanartikeln wie beispielsweise Schals, T-Shirts, Fahnen oder Autogrammkarten. So wird die Identifikation zur Mannschaft verstärkt, die Liebe zum Sport auch nach außen hin gezeigt und für manche Fans sogar eine wahre Sammelleidenschaft ausgelebt.

Fanreisen zu großen Events

Oft werden für große Events wie die Olympischen Spiele oder wichtige Liga-Playoffs ganze Fanreisen organisiert, um zusammen dort als Gruppe anzureisen und das Team auswärts zu unterstützen. Dabei haben Fans nicht nur die Möglichkeit, ihre Spieler live in berühmten Arenen zu erleben, sondern sie lernen auch neue interessante Orte und eine (internationale) Fangemeinde aus der ganzen Welt kennen. Eine solche Reise ist zwar nicht immer günstig, bleibt aber mit Sicherheit ein Leben lang im Gedächtnis!

Podcasts und Fan-Blogs

Ihrer Leidenschaft widmen sich viele Fans auch durch das eigene Gestalten eines Blogs oder das Podcasten, oder sie verbringen Zeit damit, solche zu lesen, anzuhören und sich online mit der Fangemeinde auszutauschen. So werden Spiele analysiert, es wird über News gesprochen und manchmal werden sogar Experten oder Spieler für Interviews befragt. Fans bauen ihre Leidenschaft damit weiter aus und machen ein neues Hobby daraus, während vielleicht sogar eine eigene Fangemeinde aufgebaut wird.

Fakt: Auch ohne selbst als Eishockeyspieler auf dem Feld zu stehen, gibt es unzählige Möglichkeiten, seine Leidenschaft für diese Sportart auszuleben, daran Spaß zu haben und sich in einer verbindenden Gemeinschaft wiederzufinden!

