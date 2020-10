Eishockey Schweiz – Der beliebte Sport auf dem Eis

In der Schweiz erreicht Eishockey einen ähnlichen Stand wie Fußball in vielen anderen Ländern. Eishockey füllt also ganze Stadien und erfreut sich...

In der Schweiz erreicht Eishockey einen ähnlichen Stand wie Fußball in vielen anderen Ländern. Eishockey füllt also ganze Stadien und erfreut sich einer großen Fankultur. Deswegen sind natürlich auch Sportwetten im Bereich Eishockey in der Schweiz ein großes Thema. Was es dabei zu beachten gilt, und welche Vorteile Sportwetten im Eishockey haben, erfahren Sie hier.

Warum ist Eishockey in der Schweiz so beliebt?

In der Schweiz ist Wintersport generell ein großes Thema, denn durch die Gebirge und das Klima gibt es viele Strecken für Ski- und andere Wintersportarten. Eishockey weckt als Mannschaftssport dabei besondere Begeisterung und in der Schweiz gibt es auch mehrere Ligen:

National League

Swiss League

MySports League (Amateurliga)

Verschiedene Ligen bis 4. Liga

Durch die vielen verschiedenen Ligen und Möglichkeiten in der Schweiz Eishockey zu spielen, gibt es auch eine ausgedehnte Jugend-Förderung. Kinder und Jugendliche in der Schweiz werden schon früh an den Sport herangeführt und Eishallen finden sich im ganzen Land verteilt.

Schweizer scheinen sich mit Eishockeyspielern besser identifizieren zu können, als mit Fußballspielern. Vor allem in ländlichen Gegenden ist Eishockey in der Schweiz viel populärer als Fußball – Fußballer sind zu abgehoben, verdienen zu viel Geld und sind weit entfernt vom mittelständigen Leben in einer Schweizer Provinz. Natürlich spielt aber auch die geographische Tradition eine große Rolle. Dabei sollte man aber auch nicht außer Acht lassen, dass Eishockey in der Schweiz auch sehr aktiv gefördert wurde.

Gibt es Sportwetten für Eishockey?

Ja. Wie für die meisten Sportarten gibt es im Internet die Möglichkeiten Sportwetten darauf zu platzieren. Wer sich für Eishockeywetten interessiert, muss vermutlich etwas genauer schauen, aber die meisten Wettanbietern haben Eishockey in ihrer Auswahl.

Wie findet man den richtigen Buchmacher?

Um den richtigen Online Wettanbieter zu finden, sollten Sie sich ein wenig Zeit nehmen. Denn das Angebot im Internet ist so groß, dass Sie sich nicht für den erstbesten Anbieter entscheiden müssen.

Es gibt einige Aspekte, auf die Sie achten sollten:

1. Verfügt der Anbieter über eine Lizenz? – Vor allem in der Schweiz ist es gar nicht so leicht einen passenden Wettanbieter zu finden. Jeder Anbieter von Sportwetten muss in der Schweiz seit einiger Zeit über eine nationale Lizenz verfügen. Das bedeutet, dass eine Lizenz aus einem EU-Staat für Schweizer nicht mehr ausreicht. Ohne Lizenz sollten Sie nicht wetten.

2. Bietet der Anbieter Eishockey in verschiedenen Ländern und Ligen an? – Schauen Sie, dass Sie ein bisschen Abwechslung geboten bekommen. Sie sollten sich nicht zu sehr einschränken lassen, wenn Sie sich für einen Wettanbieter entscheiden. Ein paar verschiedene Eishockey-Wetten sollte es schon geben.

3. Können Sie bei Fragen den Support kontaktieren? – Die meisten Online Wettanbieter stellen Ihnen einen Kundendienst zur Verfügung. Schauen Sie, dass Sie diesen am besten auch per Live Chat ohne Probleme erreichen können.

Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch einige andere Aspekte, wie eine Vielzahl verschiedener Zahlungsmethoden oder beispielsweise eine intuitive und übersichtliche Webseite. Unsere Empfehlung ist, Sportwetten bei Bahigo zu platzieren – dort wird Ihnen Qualität und Vielfalt geboten.

Wie platziert man eine Eishockey-Wette?

Sobald Sie sich für einen Wettanbieter entschieden haben, der Eishockey als Sportart anbietet, kann es losgehen. Wenn Sie Eishockey auswählen, haben Sie in der Regel die Möglichkeit zwischen verschiedenen Ländern und Ligen zu wählen. Dort können Sie sich erst einmal entscheiden und im Anschluss meistens direkt eine Wette platzieren.

Um eine Sportwette platzieren zu können, müssen Sie in der Regel erst einmal eine Einzahlung tätigen. Direkt nach der Einzahlung können Sie den Betrag in Ihrem Wettkonto verwalten und für eine Wette Ihrer Wahl einsetzen. Wenn Sie sich für Eishockey entscheiden, ist es sinnvoll so viel Hintergrundwissen wie möglich über den Sport mitzubringen. Gegebenenfalls macht es Sinn, sich vor dem Wetten nochmal genau zu informieren.

Welche Rolle spielen Wettquoten beim Eishockey?

Wie bei den meisten anderen Sportarten sind die Wettquoten auch beim Eishockey entscheidend. Wer darüber und generell über Sportwetten in der Schweiz mehr erfahren will, kann sich auch unter https://www.sportwettenschweiz.org/ informieren. Je nachdem für welche Begegnungen Sie sich entscheiden, unterscheiden sich die Quoten. Je höher die Quoten sind, desto mehr können Sie auch gewinnen. Gleichzeitig gilt aber auch, dass das Risiko steigt, je höher die Quote ist. Denn generell haben Außenseiter-Mannschaften weniger Chancen zu gewinnen und deswegen ist deren Wettquote relativ hoch.

Die besten Chancen viel zu gewinnen, hat man dann, wenn man sich für eine Begegnung entscheidet, bei der der Außenseiter bessere Chancen hat, als vorher angenommen wurde. Das kann durch verschiedene Faktoren sein, wie beispielsweise: ein Spielerausfall beim Favoriten-Team oder ein ähnliches Ereignis, dass das Team schwächt.

Wer sich also für Eishockey-Wetten entscheidet, der sollte gut über den Sport Bescheid wissen. Informieren Sie sich am besten umfangreich über die vielen Möglichkeiten und bereiten Sie sich gut auf Ihre erste Wette vor – dann kann nichts schief gehen und Spaß ist garantiert.