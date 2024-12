Eishockey pur rund um Weihnachten fÃ¼r den EHC Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Nach dem Sechs-Punkte-Wochenende und dem dritten Sieg in Serie steht der EHC Freiburg vor einer intensiven Weihnachtszeit mit Spielen gegen Kassel,...

Freiburg. (PM EHCF) Nach dem Sechs-Punkte-Wochenende und dem dritten Sieg in Serie steht der EHC Freiburg vor einer intensiven Weihnachtszeit mit Spielen gegen Kassel, Ravensburg und Weißwasser.

Beim Heimspiel am kommenden Sonntag findet dabei der alljährliche Teddy-Bear-Toss in Freiburg statt!

Auswärts an der Fulda

Der kommende Freitag führt unser Wolfsrudel um 19:30 Uhr zum Auswärtsspiel nach Kassel. Die Huskies rangieren derzeit mit 50 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz und unterstreichen ihre Aufstiegsambitionen damit eindrücklich. Bei nur 62 Gegentoren in 28 Spielen sorgt dabei besonders die Defensive für Sicherheit. Aber auch offensiv haben die Fuldastädter mit Tristan Keck den absoluten Top-Torschützen der Liga in den eigenen Reihen. Dazu herrscht auf den Importpositionen mit Hunter Garlent, Henri Kanninen, Dominic Turgeon, Brandon Cutler und Marc-Olivier Duquette die Qual der Wahl. Bereits zweimal in dieser Saison konnten die Freiburger den auf dem Papier übermächtigen Gegner bezwingen, am Freitagabend folgt nun das dritte und vorletzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften.

Teddy-Bear-Toss in Freiburg

Das Baden-Württemberg-Duell am kommenden Sonntag um 18:30 Uhr steht vollkommen im Zeichen des Teddy-Bear-Toss. Bei der alljährlichen Aktion können alle Zuschauer ihre Stofftiere mit in die Eishalle bringen und diese bei der ersten Spielunterbrechung auf das Eis werfen. Die Kuscheltiere werden anschließend eingesammelt, gezählt, gewaschen und an wohltätige Organisationen gespendet. Ein spektakuläres und atemberaubendes Schauspiel für alle Gäste in der Echte Helden Arena. Auch sportlich ist das Aufeinandertreffen kurz vor Weihnachten äußerst interessant. Derzeit stehen die Wölfe mit einem Punkt denkbar knapp vor den Towerstars auf dem siebten Tabellenplatz.

Weihnachtsheimspiel gegen die Füchse

Nach dem Teddy-Bear-Toss wartet am zweiten Weihnachtsfeiertag gleich das nächste Highlight auf alle Wölfe-Fans. Am 26. Dezember um 19:30 Uhr erwartet das Team von Cheftrainer Mikhail Nemirovsky die Lausitzer Füchse. Auch das Duell mit den Weißwasseranern ist mit Blick auf die Tabelle brisant. Vor dem Wochenende trennen auch hier beide Mannschaften nur ein Punkt. Dabei sind die Füchse besonders auf der Torhüterposition überdurchschnittlich gut besetzt. Der Kanadier Anthony Morrone kann eine Fangquote von 92,03 % vorweisen und auch der Förderlizenz-Goalie aus Berlin, Jonas Stettmer, steht nach sechs absolvierten Spielen bei starken 95,5 %.

Tickets, Vorverkauf und Livestream

Tickets gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, der Abendkasse (nach Verfügbarkeit) und am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr im Vorverkauf direkt an der Echte Helden Arena. Das Teddy-Bear-Toss-Heimspiel, sowie die Partie am 26. Dezember sind bereits weitestgehend ausverkauft. Wir empfehlen daher dringlich den Online-Vorverkauf zu nutzen. Übertragen werden alle Wölfe-Spiele über die Plattform „SportdeutschlandTV“.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV