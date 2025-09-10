Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd TSV Erdings Gladiators Eishockey pur in Erding
TSV Erdings Gladiators

Eishockey pur in Erding

10. September 20251 Mins read32
Erding. (PM Gladiators) Ein ganz besonderes Wochenende wartet auf alle Eishockeyfans in Erding: Vom Freitag, 12. September, bis Sonntag, 14. September gibt es in der Stadtwerke Erding Arena drei Tage lang Eishockey pur.

Freitag, 12.09. – Derby-Kracher gegen den EV Landshut
Zum Highlight der Vorbereitung empfangen die Erding Gladiators am Freitag um 20:00 Uhr keinen Geringeren als den EV Landshut. Mit Trainer Uwe Krupp und zahlreichen namhaften Neuzugängen wie Tobias Lindberg (Eispiraten Crimmitschau), David Elsner (Weiden) oder Trevor Gooch (Graz 99ers) reist der Traditionsverein mit einer hochkarätig besetzten Mannschaft an. Landshut gilt als eines der Topteams der DEL2 und wird in dieser Saison im oberen Tabellendrittel erwartet. Für die Gladiators ist dieses Duell ein echter Härtetest und gleichzeitig ein Eishockey-Leckerbissen für alle Fans.

Samstag, 13.09. – Saisoneröffnung mit großem Rahmenprogramm
Am Samstag folgt die große Saisoneröffnung in und um die Stadtwerke Erding Arena. Bereits ab 11 Uhr startet das Programm mit einem Weißwurstfrühstück, dazu gibt es ein U11-Turnier sowie Spiele der U13 (gegen Bad Tölz), U15 (gegen Geretsried) und U20 (gegen Selb).

Zwischen den Spielen werden alle Gladiators-Teams – von der U7 bis zur U20 – vorgestellt. Höhepunkt ist die Präsentation der Seniorenmannschaft um 17:30 Uhr, die in dieser Saison in der Oberliga Süd antritt. Ein buntes Rahmenprogramm mit Grillen, Ausschank, Fanartikelverkauf und dem Sonderverkauf von Senioren-Ausrüstung rundet den Tag ab.

Sonntag, 14.09. – Letzter Test gegen den EC Peiting
Zum Abschluss des Wochenendes wartet das letzte Vorbereitungsspiel auf die Gladiators. Am Sonntag (18 Uhr) ist der EC Peiting zu Gast in der Stadtwerke Erding Arena. In der ersten Begegnung konnten die Gladiators auswärts einen 1:2-Sieg feiern. Auch im Rückspiel wollen die Schützlinge von Trainer Dominik Quinlan ihre aufsteigende Form unter Beweis stellen und sich mit einem weiteren Erfolgserlebnis von der Vorbereitung verabschieden.

Previous post Österreichs Legionäre: Führungsspieler und Aushängeschilder

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
