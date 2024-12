Eishockey pur bei den Ice Dragons

Herford. (PM HEV) 7 Spiele in 17 Tagen – für den Herforder Eishockey Verein startet die bislang intensivste Zeit in der Oberliga Nord Hauptrunde....

Herford. (PM HEV) 7 Spiele in 17 Tagen – für den Herforder Eishockey Verein startet die bislang intensivste Zeit in der Oberliga Nord Hauptrunde.

In sämtlichen deutschen Eishockeyprofiligen nimmt die Taktung über die Feiertage zu und auch für die Ice Dragons stehen zwischen dem 20. Dezember und 05. Januar gleich sieben Partien auf dem Programm.

Den Auftakt bildet die Freitagsbegegnung in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ gegen die Rostock Piranhas. Die Ostseestädter sind das zweite Mal in dieser Spielzeit zu Gast in Ostwestfalen, nachdem Herford zum Oberligaauftakt die erste Partie mit 6:3 gewann. Am Sonntag macht sich dann der HEV-Tross auf nach Tilburg und wird von zahlreichen HEV-Fans in die Niederlande begleitet.

Auch über die Weihnachtstage gibt es keine Pause. Bereits am 26. Dezember geht es für Herford im kleinen Derby gegen die Hannover Scorpions weiter, bevor zwei Tage später das große Derby bei den Hammer Eisbären folgt. Im letzten Spiel des Jahres geht es dann am 30. Dezember wieder zurück nach Herford und die Icefighters Leipzig sind zu Gast. Das neue Jahr beginnt am 03. Januar auswärts bei den Hannover Indians und am 05. Januar kommt es in Herford zum Drachenduell mit den Black Dragons Erfurt.

Sieben Spiele bedeuten auch 21 zu vergebende Punkte und innerhalb weniger Tage kann sich das eng beieinander liegende Teilnehmerfeld völlig neu sortieren. „Wir müssen ganz schnell zu unserer Struktur zurückfinden“, so lautete das Motto von Chefcoach Henry Thom nach der deutlichen 4:9-Niederlage bei den Saale Bulls Halle – und gut strukturiert möchte die Mannschaft um Kapitän Marius Garten möglichst viele Zähler einfahren.

Tickets für alle Heimbegegnungen gibt es online jeweils bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Der Einlass startet immer eine Stunde vor Spielbeginn, zeitgleich öffnet jeweils eine Abendkasse. Alle Spiele der Oberliga Nord Hauptrunde werden zudem live auf www.sprade.tv übertragen.

Aufgrund der sehr hohen Ticketnachfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins dringend die Nutzung der Vorverkaufsstellen für sämtliche Heimspiele.

Spielübersicht:

Freitag, den 20. Dezember 20.30 Uhr Ice Dragons vs Rostock Piranhas

Sonntag, den 22. Dezember 16.30 Uhr Tilburg Trappers vs Ice Dragons

Donnerstag, den 26. Dezember 20.30 Uhr Ice Dragons vs Hannover Scorpions

Samstag, den 28. Dezember 20.00 Uhr Hammer Eisbären vs Ice Dragons

Montag, den 30. Dezember 20.30 Uhr Ice Dragons vs Icefighters Leipzig

Freitag, den 03. Januar 20.00 Uhr Hannover Indians vs Ice Dragons

Sonntag, den 05. Janua 18.30 Uhr Ice Dragons vs Black Dragons Erfurt

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV