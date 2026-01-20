Eishockey-Magerkost am Dienstag: DÃ¼sseldorfer EG bezwingt Blue Devils Weiden 2:1

DÃ¼sseldorf. (MR) Die DÃ¼sseldorfer EG kann ihren kleinen AufwÃ¤rtstrend vom 5-Punkte-Wochenende auch am Dienstag fortsetzen und die Blue Devils mit 2:1 niederringen. Es war allerdings ein zÃ¤hes Ringen und wahrlich kein Leckerbissen, wie auch DEG Coach Harry Lange befand.

Nachdem das erste Aufeinandertreffen im heimischen PSD BANK DOME mit dem knappsten aller Ergebnisse 1:0 gewonnen worden war, war die DEG im RÃ¼ckspiel in Weiden glatt mit 0:5 untergegangen. Das sollte heute natÃ¼rlich nicht wieder passieren. Allerdings kamen die GÃ¤ste als Mannschaft aufs Eis und hatten in der ersten Minute gleich das â€žHallo Wachâ€œ fÃ¼r Bednard, als der Puck am Pfosten auf der Linie liegen blieb, wÃ¤hrend die DEG zunÃ¤chst noch versuchte, die Reihen und das Zusammenspiel zu finden. So spielte sich zunÃ¤chst das meiste vor Bednard ab, der heute wieder den DEG Kasten hÃ¼tete. Manches wurde weggefÃ¤lscht, manches kam auf seinen Kasten, doch nur die wichtigsten zwei oder drei SchÃ¼sse hielt er wirklich fest. Auf der anderen Seite gab es den ersten Torschuss durch Hofmann in der 6. Spielminute. Kurz danach konnten sich die Hausherren auch erstmalig im Angriff festsetzen. Ein Treffer wollte aber im Startabschnitt auf beiden Seiten nicht fallen, und so ging es unentschieden in den zweiten Abschnitt.

DEG wacht nach 20 Minuten auf, muss aber bis zuletzt bangen

Der zweite Durchgang sah ein ganz anderes Spiel: jetzt hatte DÃ¼sseldorf die ZÃ¼gel in der Hand, konnte sich Ã¶fter und lÃ¤nger im Angriff festsetzen. Doch egal, wer welche Ideen hatte, ein Treffer wollte auch hier nicht fallen. Das gleiche galt auch auf der anderen Seite, auch wenn in der letzten Spielminute die RheinlÃ¤nder eine Strafe kassierten und die GÃ¤ste fÃ¼r verbleibende 40 Sekunden ein Powerplay aufzogen. Die Strafe wurde auch im dritten Drittel noch unbeschadet heruntergekillt, doch die OberpfÃ¤lzer blieben im Scheibenbesitz. Kurz darauf gab es auch eine der wenigen Strafen gegen die GÃ¤ste, und wieder schafften es die LandeshauptstÃ¤dter nicht, trotz bester MÃ¶glichkeiten hier den Treffer zu erzielen.

Wenig spÃ¤ter jedoch sah das heutige Geburtstagskind, Weidens Verteidiger Manuel Edfelder, wie sein Team der sehr guten vierten DEG-Reihe die Scheibe aus dem Drittel spitzelte. Und mit weitem Pass schickte Schiemenz, der vor einiger Zeit auch das DEG-Trikot getragen hatte, seinen Kollegen GlÃ¤ser mit weitem Pass auf die Reise, der keine MÃ¼he hatte, Bednard zu Ã¼berwinden (45.). Das passiert, wenn man 20 Minuten tonangebend ist aber aus 16 SchÃ¼ssen nichts macht… Ein krummes Ding allerdings brachte den Ausgleich, als Hirano alle Wut in diesen Schuss legte, der dann noch vom brechenden gegnerischen Stock abgefÃ¤lscht wurde und als Bogenlampe ins Tor ging (48.). Beide Teams hatten jetzt ihre MÃ¶glichkeiten, Weiden geriet noch einmal in Unterzahl, und Faber legte ebenfalls alles in den Schuss, der dann zum 2:1 in die Maschen fiel (53.). Am Ende nochmals eine Strafe gegen die DEG, und die GÃ¤ste zogen den Goalie, doch es reichte nicht mehr, Bednard konnte nochmals zwei Scheiben festhalten, dann war es geschafft, und DÃ¼sseldorf konnten den fÃ¼nf Punkten vom Wochenende drei weitere hinzufÃ¼gen.

Trainerstimmen zum Spiel





Es spielten:

DEG â€“ 50 Ryan Bednard â€“ 53 Sten Fischer, 6 Kevin Maginot â€“ 91 Yushiroh Hirano, 22 Erik Bradford, 17 Leon Niederberger; 8 Kristian Blumenschein, 5 Nick Geitner â€“ 37 Lenny Boos, 71 Ture Linden, 9 Lucas Lessio; 63 Max Faber, 21 Emil Quaas â€“ 78 Kevin Orendorz, 96 Simon Thiel, 11 Luca Tosto; 26 Moritz Kukuk â€“ 55 Marco MÃ¼nzenberger, 32 Joel Hofmann, 14 Kevin NorÃ©n

BDW â€“ 25 Simon Wolf â€“ 3 Tommy Muck, 6 Manuel Edfelder â€“ 89 Tyler Ward, 17 Zach Tsekos, 19 Alex-Olivier Voyer; 27 Dominik Bohac, 79 Calvin Pokorny â€“ 71 Cedric Schiemenz, 15 Fabian Volt, 7 Luca GlÃ¤ser; 43 Fabian Ribnitzky, 11 Luis Marusch â€“ 8 Neal Samanski, 88 Noah Samanski, 13 Constantin Vogt; 26 Daniel Schwaiger â€“ 86 Tom Schwarz, 72 Georg Thal, 58 Matthias Pischoff

Die Tore erzielten:

0:1 (44:52) GlÃ¤ser (Schiemenz)

1:1 (47:34) Hirano (Quaas)

2:1 (52:53) Faber (Bradford, Hirano) PP1

Schiedsrichter: 37 Jeroen Klijberg, 31 Sebastian Lehmann (89 Dominic Borger, 91 Frederic van Himbeeck)

Strafen: DEG â€“ 6 Min.; BDW â€“ 4 Min.

Zuschauer: 4256

DÃ¼sseldorfer EG – Blue Devils Weiden (20.01.2026)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!