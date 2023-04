Eishockey-Legenden gratulieren dem EVL zum 75. Geburtstag

Landshut. (PM EVL) Was kann einem Geburtstagskind Schöneres widerfahren, als wenn Freunde und Gratulanten nochmals zu seinen Ehren die Schlittschuhe schnüren! Der EV Landshut...

Landshut. (PM EVL) Was kann einem Geburtstagskind Schöneres widerfahren, als wenn Freunde und Gratulanten nochmals zu seinen Ehren die Schlittschuhe schnüren!

Der EV Landshut e.V. feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag und freut sich in diesem Rahmen auf hohen Besuch. Am Samstag, den 15. April 2023 treffen um 18 Uhr in der Landshuter Fanatec Arena die Legenden der Hockey Oldtimers Germany auf eine hochkarätig besetzte Auswahl aus Tschechien, die sich extra für dieses Spiel auf den Weg nach Niederbayern macht. Dabei kommt es zu einem Wiedersehen mit vielen Helden von einst – aber auch frühere Gegner, die sich in denkwürdigen Ligaspielen gerne mit dem EVL gemessen haben, geben sich die Ehre.

Dabei wird die deutsche Auswahl von keinem Geringeren als dem ehemaligen EVLVerteidiger Udo Kießling gecoacht. Bei der tschechischen Auswahl wird unter anderem der ehemalige Stanley-Cup-Champion und Deutsche Meister Jaro Pouzar an der Bande stehen.

Auf Seiten der Hockey Oldtimers geben sich unter anderem die Landshuter Legenden Dimitri Pätzold, Bernd Wagner, Tobi Abstreiter, Michael Bresagk, Thomas Daffner oder Olympia-Silbermedaillengewinner Felix Schütz die Ehre. Die Tschechen bringen derweil zum Beispiel „Eishockeygott“ Kamil Toupal oder Frantisek Mrazek zurück zum EVL.

Außerdem dürfen sich die Fans auf die eine oder andere Überraschung gefasst machen. Karten gibt es zum Preis von 5,00 Euro für Kinder und 10.00 Euro für Erwachsene ausschließlich an der Tageskasse. Sämtliche Erlöse dieses Tages kommen dem Nachwuchs des EV Landshut e.V. zugute.

Die Kader der Teams:

Hockey Oldtimers Germany

Tor: Dimitri Pätzold, Leonhard Wild

Verteidigung: Martin Ancicka, Michael Bresagk, Bradley Burym, Uli Hiemer, Patrick Köppchen, Stefan Schauer, Jan Schinköthe, Bernd Wagner.

Sturm: Tobi Abstreiter, Günther Oswald, Thomas Daffner, Björn Barta, Sven Felski, Markus Kink, George Kink, Martin Buchwieser, Thomas Martinec, Alexander Polaczek, Christoph Ullmann, Michael Wolf, Felix Schütz, Florian Zeller, Markus Ziesche, Michael Endras.

Trainer: Udo Kießling.

Auswahl Tschechien

Torhüter: Marek Pinc

Verteidigung: Kamil Ťoupal, Jaroslav Nedvěd, Martin Maškarinec, Jiří Heš, Bedřich Ščerban, Vladimír Sičák

Sturm: Michal Broš, Jiří Zelenka, Pavel Brendl, Josef Marha, Jaroslav Kudrna, Václav Král, Radek Ťoupal, František Mrázek, Ivo Prorok.

Trainer: Jan Havel, Jaroslav Pouzar, Milan Nový.

Ersatz: Tomáš Vak, Tomáš Klimt, David Nedorost.

