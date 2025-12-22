Eishockey-Krimi in Sonthofen: ERC bezwingt SCR mit 5:3

Sonthofen. (PM ERC) Vor knapp 1000 Zuschauern in der Eissporthalle Sonthofen lieferte der ERC Sonthofen gegen den SC Reichersbeuern ein hochintensives und packendes Duell ab, das am Ende mit einem verdienten 5:3-Heimsieg endete.

Die Partie bot alles, was ein Eishockeyabend hergibt: spektakuläre Treffer, hitzige Szenen und einige fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen – ein echter Krimi auf dem Eis.

Die Partie hatte kaum begonnen, da schlug der ERC eiskalt zu: Dan Przybyla verwertete einen mustergültigen Traumpass von Ondrej Havlicek über Filip Krzak zur frühen Führung. Sonthofen blieb klar spielbestimmend, und zur Drittelmitte zappelte die Scheibe erneut im Netz von SCR-Goalie Kilian Haltmair. Lynnden Pastachak erhöhte aus spitzem Winkel hinter dem Tor, vorbereitet von Aaron Grillinger und Pascal Kröber, auf 2:0. Trotz der Dominanz der Hausherren kamen die Gäste durch einen Überzahltreffer zurück ins Spiel – zumindest laut Entscheidung der Unparteiischen. ERC-Goalie Fabian Schütze parierte einen „Bauerntrick“ in letzter Sekunde und hielt die Scheibe klar vor der Linie fest, doch das Schiedsrichtergespann gab den Treffer dennoch. Als Torschütze zum 1:2 wurde SCR-Stürmer Michael Hölzl eingetragen.

Im zweiten Drittel kippte die Partie zunehmend zugunsten der Gäste. Nach einer vergebenen 2-auf-1-Chance des ERC traf Peter Fischer zur Spielhälfte zum 2:2-Ausgleich. Dem nicht genug, wurde Ondrej Havlicek wegen Reklamierens mit einer 2+10-Minuten-Strafe plus Spieldauer belegt und musste vorzeitig in die Kabine. Die Partie drohte aufgrund der Geschehnisse aus Sicht der Schwarz-Gelben völlig aus dem Ruder zu laufen – die zweite Pause kam daher zur rechten Zeit.

Das Schlussdrittel begann mit einem weiteren herben Rückschlag für die Oberallgäuer – erneut war es Peter Fischer, der für die Gastgeber traf. Doch wer glaubte, der ERC würde sich seinem Schicksal ergeben, irrte gewaltig. Die Mannschaft um Kapitän Denis Adebahr zeigte eine beeindruckende Moral und antwortete umgehend. Nur wenige Augenblicke nach dem Gegentreffer jagte Lynnden Pastachak seinen zweiten Treffer des Abends unter die Latte – mustergültig vorbereitet von Pascal Kröber und Nicolas Neuber. Keine zwei Minuten später schlug auch Dan Przybyla erneut zu: In Überzahl verwertete er einen flachen One-Timer nach starker Vorarbeit von Filip Krzak und Josef Slavicek zur erneuten Führung. Den endgültigen Schlusspunkt setzte schließlich der an diesem Abend überragend aufgelegte Denis Adebahr. Nach einem wichtigen Block schaltete die Nummer 20 der Kreisstädter am schnellsten, zog allein auf Haltmair zu und vollendete eiskalt über die Fanghand zum 5:3-Endstand.

Das Trainerduo Helmut Wahl und Vladimir Kames zeigte sich nach der Partie entsprechend zufrieden mit Moral, Einsatz und Charakter ihres Teams. Besonders hervorzuheben sei die Leistung von ERC-Goalie Fabian Schütze, der mit mehreren spektakulären Paraden sein Team immer wieder im Spiel hielt. Auch die kämpferische Einstellung der gesamten Mannschaft überzeugte die beiden Coaches, gerade nach dem chaotischen Mitteldrittel.

