Eishockey in Echtzeit: Höhepunkte der Penny DEL jetzt auf Cittadino Public Screens in ganz Deutschland

Düsseldorf. (PM Yps Agency) Pünktlich zum Start der Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) setzen die Liga und Cittadino, ein führendes Unternehmen im Bereich Digital Out of Home, ein starkes Zeichen für die digitale Zukunft des Sports.

Gemeinsam mit der Deutschen Telekom, dem Lizenzinhaber der Übertragungsrechte in der PENNY DEL, präsentiert Cittadino künftig die schönsten Tore und spannendsten Spielszenen auf über 5.000 Public Screens in Deutschland.

Ob an Flughäfen, Raststätten oder in Malls: Sportfans können künftig auch auf Reisen oder beim Einkaufen immer auf dem aktuellen Stand bleiben, was bei den Spielen der PENNY DEL passiert. Durch eine innovative Cloud- und KI-gestützte Steuerung werden die Spielszenen innerhalb von kürzester Zeit nach dem Ereignis in hoher Qualität auf die Bildschirme übertragen. Die Herausforderung dabei: Bis zu vier Spiele laufen in den Playoffs parallel, und das schnelle Tempo des Eishockeys verlangt eine präzise, automatisierte Clip-Erstellung.

Technologische Innovation für Echtzeit-Content

Die von Managed Media Operations GmbH, WSC Sports, Cittadino und der Deutschen Telekom entwickelte Lösung nutzt ein hybrides KI-System zur multimodalen Echtzeitanalyse von Videostreams. Neuronale Netze und akustische Mustererkennung identifizieren Spielereignisse und Schlüsselgeräusche, Live-Statistiken und Tracking-Daten priorisieren Highlights nach Relevanz. Von der Spielszene bis zur Anzeige auf den Screens vergehen, dank intelligenter Schnittlogik und dynamischer Längenanpassung, häufig nur acht bis zwölf Sekunden. Die Qualität wird durch ein Hybridsystem aus Computer Vision und menschlicher Reaktion gewährleistet. Pro Spieltag werden so bis zu 1.500 Clips automatisch, mit einer Fehlerquote von nur 0,3 Prozent erstellt, woraus die relevantesten ausgestrahlt werden.

„Mit unserer Technologie und MagentaSport als Partner haben wir die Möglichkeit, die Deutsche Eishockey Liga noch näher an die Fans zu bringen”, sagt Jan Philipp Priebsch, ehemaliger Deutscher Eishockeyspieler und Group Head of Editorial Management bei Cittadino. “Die Kombination aus Echtzeitverarbeitung, KI-gesteuerter Clip-Erstellung und unserer weitreichenden DOOH-Infrastruktur gewährleistet nicht nur eine zuverlässige und effiziente Übertragung der Spiele aus der PENNY DEL, sondern ermöglicht eine völlig neue Form der Sportberichterstattung im öffentlichen Raum. Mit einer Latenz von unter 300 Millisekunden bei unserer Echtzeitverarbeitung der angelieferten Inhalte setzen wir neue Maßstäbe in der digitalen Übertragung von Live-Sportinhalten und für DOOH.“

Neue Möglichkeiten für Werbepartner

Sponsoren profitieren von einer enormen Reichweite deutschlandweit und können ihre Präsenz gezielt im Umfeld der spannendsten Eishockey-Momente platzieren. Durch smarte Metadaten lassen sich Werbespots beispielsweise nach regionaler Relevanz, bestimmten Spielsituationen, Toren oder Zusammenfassungen aussteuern. Werbekunden erhöhen so ihre Sichtbarkeit deutlich durch erhöhte Aufmerksamkeit und die Assoziation mit einem relevanten Sportereignis. „Die Zusammenarbeit mit Cittadino ermöglicht es uns, unsere spektakuläre Sportart noch mehr Menschen in Deutschland näherzubringen“, sagt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL. „In Verbindung mit unseren Rekord-Zuschauerzahlen in den Arenen und auch im TV festigen wir nicht nur unsere Position als beliebteste Profisportliga außerhalb des Fußballs in dieser Hinsicht, sondern gehen auch immer wieder neue technische Wege, um neue Fans für das Eishockey zu begeistern. Natürlich sind darüber hinaus alle Spiele der PENNY DEL weiterhin live bei MagentaSport zu sehen.”

Neben der Übertragung der Höhepunkte arbeiten Cittadino und die PENNY DEL bereits an weiteren Content-Formaten, die den Eishockey-Sport noch erlebbarer machen und das Fan-Erlebnis auf ein neues Level heben.

Über Cittadino

CITTADINO ist eines der führenden deutschen Unternehmen im Bereich Digital Out of Home (DOOH) in Deutschland. Das Tochterunternehmen der Tank & Rast Gruppe betreibt digitale Werbeträger an den Touchpoints Airport, Autobahn, Mall, LEH sowie SANIFAIR. Der Medienanbieter erzielt deutschlandweit monatlich rund 400 Mio. Werbemittelkontakte in hochattraktiven Zielgruppen, wie zum Beispiel bei Business-Reisenden (Quelle: Public & Private Screens (P&PS) 2022, Digital Media Institute). CITTADINO gilt als Vorreiter der Branche und verknüpft die Werbeträger mit Technologien wie WLAN-Tracking und Programmatic Advertising. Mit seinen Digital Advertising Ecosystems bietet Cittadino seinen Kunden einen One-Stop-Shop für digitale Werbung und treibt die Entwicklung technologiegetriebener DooH-Lösungen weiter voran.

