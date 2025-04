Eishockey-Hobbyliga spendet an Kinderhospiz

Peiting. (PM) Die Eishockey-Hobbyliga Pfaffenwinkel-Hobbyliga (PHL) kürte bei ihrer Saisonabschlussfeier im Eisstüberl M23 in der Peitinger Eishalle ihren Meister.

Alter und neuer Meister sind die Flößerbuam aus Lechbruck. Diese setzten sich am Ende mit 36 Punkten und einer positiven Tordifferenz von 98 Toren zu 28 Gegentreffer durch.

Desweiteren wurde die alljährliche Spendenübergabe der Startgelder durch den diesjährigen Ausrichter, die Bayersoier Beavers durchgeführt. Alle acht Mannschaften, Flößerbuam Lechbruck, Apfeldorf Chiefs, Bayersoier Beavers, Bude Allstars, Peiting Devils, TSV Steingaden, Schönach Sharks und Weckerle Machines steuern jeweils 200 Euro als Startgeld bei.

Zudem die Mannschaft mit den meisten Strafzeiten 100 Euro obendrein. Dies waren die Bayersoier Beavers selbst, mit insgesamt 75 Strafminuten in 14 Spielen.

Die Spenden in Höhe von insgesamt 1.700 Euro gingen an das Kinderhospiz Polling.

Es wird ein Neubau geschaffen, in dem schwer kranke Kinder und Jugendliche einen selbstbestimmten Aufenthalt erleben sollen.

Anja Böhm vom Hospizverein Polling freute sich riesig über die Spende. „Eine Spende von so vielen jungen Leuten zu bekommen, macht uns besonders stolz“, so das Vorstandsmitlied. Jede Spende helfe weiter. Dies sei ein wichtiger Baustein für das Projekt, so Böhm weiter.

Die Saisonabschlussfeier fand unter Beteiligung nahezu aller Teams ein ausgelassenes Ende.

