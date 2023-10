Eishockey-Herz was willst du mehr! Erding empfängt am Freitag Klostersee zum Klassiker

Artikel anhören Erding. (PM Gladiators) Zum ersten Heimspiel der Eishockey Bayernliga empfangen die Erding Gladiators am kommenden Freitag um 20 Uhr den EHC Klostersee....

Nach dem gelungenen Auftakt in Schweinfurt will die Schütz-Jirik Truppe nun in der Stadtwerke Erding Arena gegen den alten Rivalen aus Grafing die nächsten Punkte einfahren. Verzichten müssen die Herzogstädter weiterhin auf die gesperrten Tomas Plihal sowie Tobias Cramer. Wieder zur Verfügung steht dagegen Erik Modlmayr.

“Klostersee wird ein anderes Kaliber als Schweinfurt. Grafing hat eine starke Truppe und wird uns alles abverlangen. Zumal wir uns von dem 10:1 Sieg in der Vorbereitung nicht täuschen lassen dürfen. Spiele gegen Klostersee waren schon immer voller Brisanz. Daher hoffen wir auf eine volle Hütte und eine erstklassige Atmosphäre.” so David Whitney, Pressesprecher der Erding Gladiators.

Letztes Jahr noch in der Oberliga, zogen sich die Grafinger wieder in die Bayernliga zurück. Dabei kann das Trainerduo Acker & Engel auf eine eingespielte Truppe rund um so erfahrene Cracks wie Nicolai und Philipp Quinlan oder Raphael Kaefer bauen. Verstärkung holte man mit dem kanadischen Stürmer Kelvin Walz, der aus der zweiten französischen Liga den Weg nach Oberbayern fand. Weniger weit hatte es Verteidiger Marek Haloda. Der Tscheche spielte im letzten Jahr bei den River Rats Geretsried. Ebenfalls neu im Kader ist Quirin Spies. Das Eigengewächs kehrt vom Oberligisten Peiting zurück. Zum Auftakt der Bayernliga Saison behielt der EHC gegen den weiteren Oberliga Rückzieher HC Landsberg nach einem engen Spiel mit 5:4 in der Verlängerung die Oberhand.

Um lange Warteschlangen an der Abendkasse zu vermeiden, sollten die Tickets online über https://erding-gladiators.reservix.de/events gekauft werden.

Gladiators reisen zum schweren Auswärtsspiel nach Kempten

Das nächste Auswärtsspiel führt die Herzogstädter am Sonntag, 22.10. ins Allgäu zum ESC Kempten. Anpfiff der Partie ist um 17:30 Uhr. In der Arena an der Memminger Straße trifft der TSV auf einen Gegner, der seinen Kader in der Sommerpause stark verändert hat. Nach dem Play-Off Aus im Halbfinale gegen Erding trennten sich die Sharks von arrivierten Kräften wie Nadeau, Maaßen, Grözinger oder Gosselin. Stattdessen holte man nicht weniger namhafte Akteure, die Kempten zu einen der Favoriten der Bayernliga machen. So wechselten von den Passau Black Hawks sowohl Torhüter Luca Mayer als auch der Deutsch-Tscheche Jakub Bitomsky zum ESC. Die Ausländerpositionen belegen der Finne Joonas Sillanpää sowie der Tscheche Filip Kokoska, der bereits vor einigen Jahren beim TEV Miesbach für Furore sorgte. Wie bissig die Sharks in dieser Saison sind, stellten sie gleich beim ersten Heimspiel gegen Schongau unter Beweis. Die Truppe von Neu-Trainer Sven Curmann schickte die Mammuts mit einer deftigen 9:4 Klatsche zurück nach Hause. “Wir müssen von der ersten Sekunde an hellwach sein und uns schnell an die spezielle Bande in Kempten, die Pucks völlig unerwartet zurückprallen lässt, gewöhnen. Wir freuen uns auf ein intensives Spiel und wollen nicht ohne Punkte die Rückreise antreten.” erklärt Whitney die Devise für das Auswärtsspiel.

Wer die Grün-Weißen unterstützen möchte, es fährt ein Party-Bus ins Allgäu. Anmeldung unter https://eferding.de/fan-fahrt

