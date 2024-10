Neu beim Eishockey? Dann sollten Sie dieses wichtige Glossar lesen

Anzeige Wenn zwei Mannschaften mit jeweils fünf Feldspielern und einem Torwart auf der Eisfläche einer kleinen Hartgummischeibe hinterherjagen, um diese im gegnerischen Tor...

Wenn zwei Mannschaften mit jeweils fünf Feldspielern und einem Torwart auf der Eisfläche einer kleinen Hartgummischeibe hinterherjagen, um diese im gegnerischen Tor zu platzieren, ist es Zeit für Eishockey. Für all diejenigen, die zum ersten Mal ein Eishockey-Spiel sehen, ist es zuweilen überraschend, dass es auf dem Eis ordentlich zur Sache gehen kann. Wer nun der Faszination erlegen ist und mehr über Eishockey erfahren möchte, sollte sich mit der Eishockey-Terminologie auseinandersetzen.

Wichtige Grundkenntnisse im Eishockey

Neulinge in Sachen Eishockey sollten zunächst ein grundlegendes Verständnis für diesen rasanten Sport aufbauen. Dies gelingt am besten, indem man sich mit den Spielregeln befasst. Maßgebend ist auch in Deutschland das IIHF-Regelwerk, auf dem das Regelbuch basiert. Darin finden sich die verbindlichen Spielregeln im Eishockey.

Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass die Hartgummischeibe, um die es beim Eishockey geht, Puck genannt wird. Die Spieler schieben und schießen den Puck über die Eisfläche, um ihn in das gegnerische Tor zu manövrieren und so zu punkten. Wissenswert ist zudem, dass jede Mannschaft aus fünf Feldspielern und einem Torwart besteht. Die Spieler sind nicht nur mit Schlägern ausgestattet, sondern spielen in einer umfassenden Schutzausrüstung. Da es sich um einen sehr körperbetonten und zudem rasanten Sport handelt, sind solche Schutzmaßnahmen zur Prävention schwerer Verletzungen unumgänglich.

Interessierte, die sich ein fundiertes Basiswissen rund um Eishockey aneignen möchten, müssen zudem wissen, dass das Spielfeld aus einer 60 Meter langen und 30 Meter breiten Eisfläche besteht. Dieses weist abgerundete Ecken auf und ist außerdem von einer Bande umgeben. Verschiedene Linien und Markierungen dienen als wichtige Orientierungspunkte auf dem Feld. Die Spielzeit erstreckt sich auf dreimal 20 Minuten. Spielunterbrechungen halten jedoch die Uhr an, wodurch der tatsächliche Zeitraum zwischen Spielbeginn und Spielende deutlich länger sein kann.

Das Regelbuch der IIHF

Auch im deutschen Eishockeysport ist das Regelbuch der IIHF das Maß aller Dinge. Die International Ice Hockey Federation, kurz IIHF, ist der internationale Eishockeyverband und existiert bereits seit dem Jahr 1908. Unter anderem auch der Deutsche Eishockey-Bund ist Mitglied der IIHF. Dementsprechend ist das jährlich erscheinende Regelbuch der IIHF auch hierzulande das Grundlagenwerk zu den Spielregeln des Eishockeys.

Das sogenannte Rule Book besteht aus insgesamt zwölf Abschnitten, die sich den folgenden Aspekten widmen:

Spielbetrieb

Spielfeld

Teams und Spieler

Ausrüstung

Allgemeine Spielregeln

Spielunterbrechungen

Spielerwechsel

Tore

Spieldauer

Beschreibungen der Strafen

Strafschüsse und zugesprochene Tore

Spezielle Regeln für Torhüter

Sämtliche Details des Eishockeysports sind somit exakt definiert und können im IIHF-Regelbuch nachgelesen werden.

Fachbegriffe aus dem Eishockey-Sport

Die Kenntnis der Spielregeln ist essenziell, wenn man ein Eishockeyspiel verfolgen und vor allem verstehen möchte. Damit allein ist es allerdings nicht getan. Als Neuling in diesem Sport müssen Sie sich zunächst mit dem Fachjargon vertraut machen.

Unabhängig davon, ob Sie eine Wette platzieren möchten oder einfach ein Eishockeyspiel genießen wollen, sollten Sie sich mit einigen wesentlichen Begriffen des Eishockeysports vertraut machen. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an Fachausdrücken, die Sie kennen sollten.

Big Save

Wenn der Torwart einen gefährlichen Schuss halten und so eine entscheidende Situation entschärfen kann, handelt es sich um einen Big Save.

Bully

Ein Bully ist das Anspiel nach einer Unterbrechung oder zu Beginn eines Drittels.

Check

Als körperlicher Sport geht Eishockey mit Checks einher. Dabei handelt es sich um Rempeleien oder andere Störungen des scheibenführenden Spielers. Checks gegen den Kopf, gegen die Bande oder gegen einen anderen Spieler sind allerdings nicht zulässig.

Dropping

Das Dropping wird auch als Drop Pass bezeichnet und beschreibt das Liegenlassen des Pucks im Zuge eines Angriffs. Dies geschieht zugunsten eines nachfolgenden Spielers.

Forechecking

Wird das gegnerische Aufbauspiel früh behindert oder ein gegnerischer Angriff früh gestört, handelt es sich um Forechecking.

Goalie

Ist vom Goalie die Rede, ist beim Eishockey der Torwart gemeint.

High Sticking

High Sticking lässt sich mit hoher Stock übersetzen. Darunter versteht man den Angriff eines gegnerischen Spielers mit erhobenem Stock.

Hooking

Das Hooking wird im Deutschen auch als Haken bezeichnet und führt zu einer kleinen Bankstrafe. Dabei wird ein gegnerischer Spieler mit dem Stock gehalten oder anderweitig behindert.

Icing

Wenn der Puck die rote Mittellinie sowie die gegnerische Torlinie ohne vorherige Berührung durch einen weiteren Spieler überschreitet, handelt es sich um einen unerlaubten Weitschuss. In diesem Zusammenhang ist dann vom Icing die Rede.

Net

Der Begriff Net stammt aus dem amerikanischen Eishockeysport und bezeichnet das Tor.

Overtime

Liegt nach der regulären Spielzeit ein Gleichstand vor, kommt es zur Verlängerung, die im Eishockey als Overtime bezeichnet wird. Das erste erzielte Tor beendet die Overtime und somit das gesamte Spiel.

Powerplay

Unter einem Powerplay versteht man das Spiel in Überzahl, während für das gegnerische Team eine Strafzeit verhängt wurde.

Scoresheet

Das Scoresheet ist das Spielprotokoll der Punktrichter, das sämtliche Spielgeschehnisse beinhaltet.

Trash Talk

Trash Talk findet im Rahmen eines Eishockeyspiels immer wieder statt. Dabei gibt es einen Wortwechsel während des laufenden Spiels, um den Gegner zu verunsichern beziehungsweise zu provozieren.

Wayne’s Office

Wenn von Wayne’s Office die Rede ist, ist kein Büro gemeint, sondern der Bereich hinter dem gegnerischen Tor.

Eishockey in der Praxis erleben

Unabhängig davon, ob Sie ein Faible für Wetten haben, Sportfan sind oder selbst aktiv werden möchten, sind theoretische Kenntnisse des Eishockeysports nur die halbe Miete. Ein tiefes Verständnis für den Charakter dieses Mannschaftssports entsteht erst durch praktische Erlebnisse.

Sie können Spiele im TV oder Stadion verfolgen und mitunter auch selbst im Verein aktiv werden. So bekommen Sie ein intensives Gefühl für den Eishockeysport und machen sich ganz automatisch mit dem Fachjargon vertraut. Vorab kann es sich anbieten ein einschlägiges Glossar zu lesen und so die wichtigen Begriffe des Eishockeys zu lernen.

