Eishockey-Geschichte | Alles, was Sie wissen mÃ¼ssen!

Wir haben über die Geschichte der Ringette gesprochen. Lassen Sie uns nun mehr über eine Sportart erfahren, die in Deutschland nach dem Betamo Login sehr beliebt ist: Das Eishockey.

Die Geschichte des Eishockeys: Theorien über seinen Ursprung

Wir alle wissen, dass Eishockey ein Sport ist, der sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, aber was wissen wir über seine Anfänge?

In der Tat ist der Ursprung des Eishockeys noch immer ein nebulöses Thema, wie viele behaupten. Viele sagen, dass der Sport vor langer Zeit begonnen hätte und berufen sich auf ein Gemälde mit dem Titel “Die Jäger im Schnee”, ein Kunstwerk aus dem sechzehnten Jahrhundert, das Spieler auf zugefrorenen Seen zu zeigen scheint.

Wieder andere erwähnen die Anfänge in Nova Scotia durch einen gewissen John Hockey, der in der Armee diente und eine Aktivität fand, um seine Soldaten zu unterhalten.

Wie wir es heute kennen

Wie wir sehen, bleibt all dies sehr vage, aber für das Eishockey, wie wir es heute kennen, geht sein Ursprung direkt auf die Stadt Montreal zurück.

In der Tat begann alles am 3. März 1875 bei einem ersten offiziellen Spiel in der Eishalle Victoria in Montreal. Bei diesem Spiel benutzten zwei Mannschaften gebogene Stöcke, um mit einem Ball “Tore” zu erzielen.

Außerdem wurden die Punkte gezählt, je nachdem, wie oft eine Mannschaft den Ball ins gegnerische Tor schoss. Dies war also das erste Eishockeyspiel in der Geschichte, bei dem die Punkte berechnet wurden, um ein Siegerteam zu ermitteln.

Zwei Wochen später fand auf demselben Eis ein weiteres Zählspiel statt. Offensichtlich führte dies zu mehreren weiteren.

Offizielle Regeln

So wurde 1877 ein erster offizieller Regelentwurf für diesen Sport von Studenten der McGill University erstellt.

Sie gründeten auch das erste offizielle Team in der Geschichte des Eishockeys. Schnell bildeten sich mehrere Mannschaften auf dem Territorium und es folgte ein Turnier beim Montrealer Winterkarneval im Jahr 1883.

Lord Stanley

Zehn Jahre später, am 22. März 1893, überreichte ein Generalgouverneur namens Stanley den ersten Pokal bei der Nationalen Hockeymeisterschaft.

Es ist keine Überraschung, dass ein Team aus Montreal gewinnt. Der von vielen geschätzte Sport gewinnt an Boden und beginnt, sich in den Vereinigten Staaten und auf anderen Kontinenten zu verbreiten.

Olympische Spiele

Der erste olympische Auftritt dieser Sportart fand 1920 bei den Spielen von Anvers statt, die Winnipeg Falcons gewannen den ersten Platz.

Die beliebte NHL

Als der Sport im Laufe der Jahre immer mehr an Bedeutung gewinnt, beginnen die Spieler, Gehälter für das Spiel zu erhalten, was zur Gründung mehrerer Sportverbände führt, die jedoch nicht lange bestehen bleiben.

Erst 1917 wurde die National Hockey League (NHL) offiziell ins Leben gerufen, die sich jedoch im Laufe der Jahre zu der wichtigen Liga entwickelt hat, die wir heute kennen.

Obwohl die Geschichte des Eishockeys schon lange zurückliegt, ist klar, dass Eishockey heute einen wichtigen Platz in Kanada einnimmt.

Darüber hinaus gibt es verschiedene Varianten des Sports, wie z.B. Feldhockey, Deckhockey und mehr. Es liegt also an Ihnen, Ihre Lieblingsvariante zu wählen und Ihre ganze Leidenschaft hineinzulegen.

