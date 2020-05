Eishockey-Events in Bayern richtig planen

Auch wenn die Corona-Krise den Zeitplan in vielen Sportarten durcheinander gebracht hat, ist mit einer Aufnahme des Spielbetriebs bald wieder zu rechnen. Vom Liga-Betrieb...

Vom Liga-Betrieb bis zu Länderspielen ist Eishockey im Stadion für Fans immer wieder ein besonderes Erlebnis. Viele verbinden den Spielbesuch mit einem touristischen Reiseerlebnis, was beispielsweise für die bayrische Region lohnt. Schon jetzt ist eine gezielte Reiseplanung eine Überlegung wert.

Frühzeitig Teilnahme an Events planen

Prognosen sind schwierig, ab wann der normale Eishockey-Betrieb in Deutschland und Europa wieder anläuft. Nach dem plötzlichen Saison-Aus durch die Corona-Krise dürfte es spätestens mit der neuen Saison wieder richtig losgehen. Wer Spiele der Nationalmannschaft besuchen möchte, sollte ruhig schon jetzt mit der Planung beginnen.

Die für 2020 geplanten Frühlingsspiele sind komplett auf das Jahr 2021 verschoben worden. Diese werden komplett in der ersten Hälfte 2021 nachgeholt und können mit einem Reiseerlebnis nach Bayern verbunden werden. So spielt das Nationalteam nach aktuellen Plänen am 15. April in Nürnberg gegen Tschechien. Sich jetzt schon Karten zu sichern, gibt den Verantwortlichen Planungssicherheit in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.

Genauso lohnt es, ab dem Spätsommer oder Herbst über ein oder zwei Wochen in Bayern mit mehreren Liga-Spielen nachzudenken. Mit Standorten in München, Nürnberg und Straubing gibt es mehrere Möglichkeiten, in allen Regionen des Freistaates Sport hautnah zu erleben und nebenbei touristische Eindrücke zu sammeln.

Stressfrei zu Tickets gelangen

Um nicht während der Reise selbst auf die letzten Tickets spekulieren zu müssen, ist eine frühzeitige Buchung online sinnvoll. Neben Eishockey können Sie sich auf den großen Plattformen Tickets für Münchner Sport-Highlights aller Art sichern. Für echte Sport-Fans auf Reisen gibt es oft mehr zu entdecken als das reine Erlebnis in einem Eishockey-Stadion.

In den heutigen Zeiten ist die Rückgabe von Tickets bei einem Ausfall des Sportereignisses fair geregelt. Sie müssen also keine negativen, finanziellen Folgen fürchten, falls es doch noch zu einer Absage kommt. Im Regelfall zeigen die Veranstalter Kulanz und zahlen den Ticketpreis zurück, alternativ können Sie diese zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen einer spannenden Bayern-Reise nutzen.

Flexibel am Zielort unterwegs

Viele Sport-Fans reisen im Urlaub per Flugzeug oder Bahn an und verbringen mehrere Tage im Umfeld einer Großstadt wie München oder Nürnberg. Um hierbei flexibel zu bleiben und sich Ausflüge auch jenseits der großen Sportarenen zu gönnen, lohnt die Buchung eines Mietwagens. Auch dies sollte im Vorfeld erfolgen und kann bequem online erledigt werden.

Bei einem erfahrenen Partner wie Expedia Mietwagen zu buchen, gibt Bayern-Reisenden mehrere Vorteile. Neben fairen Regelungen rund um Buchung und Rückgabe können Sie bei einem solchen Reiseveranstalter direkt weitere Leistungen von der Anreise bis zur Unterkunft buchen. Ihr Sport-Trip durch den Freistaat ist so schneller organisiert als gedacht.

Bayern nicht nur sportlich erleben

Wenn Sie mit einem Mietwagen zu Eishockey-Spielen und anderen Sportereignissen in Bayern unterwegs sind, nutzen Sie Ihr Fahrzeug für weitere Ausflugsfahrten. Vom Wandern durch den Bayrischen Wald bis zu den Voralpen gibt es genügend Möglichkeiten, gleichermaßen sportlich und touristisch durchzustarten. Schließlich kommt eine Zeit nach Kontakt- und Ausgangssperren, in der nicht nur Sportfans Ihre Reiselust wieder uneingeschränkt ausleben dürfen.