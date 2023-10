Eishockey Derby elektrisiert die Herzogstadt

Artikel anhören Erding. (PM Gladiators) Am kommenden Freitag heißt es wieder “Derby” in Erding. Ab 20 Uhr duellieren sich die Erding Gladiators mit dem...

Erding. (PM Gladiators) Am kommenden Freitag heißt es wieder “Derby” in Erding. Ab 20 Uhr duellieren sich die Erding Gladiators mit dem Rivalen aus Dorfen.

Aufgrund der hohen Ticketnachfrage bieten die Gladiators einen Vorverkauf an. Am Donnerstag können die begehrten Karten zwischen 17:30 und 18:30 Uhr in der Geschäftsstelle der Erding Gladiators in der Stadtwerke Erding gekauft werden. Da insbesondere die Sitzplätze schon rar werden, empfiehlt es sich, die Karten vorab zu erwerben. Tickets gibt es auch online unter https://erding-gladiators.reservix.de/.

Erding gegen Dorfen: das ewig junge Derby wird am Freitag wieder für eine volle Eishalle sorgen. Einmal mehr wird die knisternde Atmosphäre auf den Rängen sowie die Leidenschaft auf dem Eis die Besucher in ihren Bann ziehen. Beim letzten Derby behielt der TSV vor über 2.000 Zuschauer mit 6:2 die Oberhand. Als Tabellenführer geht man nun zwar als Favorit in die Partie, doch ein Derby hat seine eigenen Gesetze. Kurzum: Das Spiel am Freitag ist ein Muss!

