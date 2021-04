Eishockey Club Olten und SC Langenthal – Zwei Rivalen

Anzeige Eishockey in der Schweiz hat eine lange Tradition. Ähnlich wie in Kanada oder den Vereinigten Staaten feiern die Schweizer ihren Sport. Vermutlich mehr...

Eishockey in der Schweiz hat eine lange Tradition. Ähnlich wie in Kanada oder den Vereinigten Staaten feiern die Schweizer ihren Sport. Vermutlich mehr noch wie Fußball erfreut sich Eishockey in der Schweiz großer Beliebtheit.

Es gibt die National League und Swiss League in der Schweiz. Stadien wie die Postarena in Bern sind so eindrücklich und man ist gefesselt von diesem temporeichen und manchmal auch rauen Spiel.

Als Zuschauer sollte man sich warm anziehen, wenn man ein Spiel in den Rängen besuchen möchte. Wer meint, bei diesem kühlen Klima kommt keine richtige Stimmung auf, der irrt. Die Stimmung ist einzigartig und wenn man mal ein Spiel live gesehen hat, möchte man wahrscheinlich in kein Fußballstadion mehr gehen. Mit der richtigen Kleidung ist man bestens vorbereitet und kann die einzigartige Stimmung im Stadion genießen.

Welche Teams spielen in der Swiss League?

Die Swiss League hieß früher National League B, also so etwas wie die 2. Eishockey-Bundesliga in der Schweiz. In der National League spiele große Klubs, wie Bern, Davos, Zürich und viele mehr. Natürlich sind diese Spiele absolut sehenswert. Doch in der Swiss League geht richtig die Post ab. Diese Mannschaften sind in der Swiss League:

HC Ajoie

GCK Lions

EHC Olten

EHC Winterthur

HCB Ticino Rockets

EHC Kloten

HC Thurgau

EVZ Academy

HC La-Chaux-de-Fonds

SC Langenthal

EHC Visp

HC Sierre

Den EHC Olten und den SC Langenthal verbindet eine lange Rivalität im Eishockey.

Wissenswertes über Langenthal und Olten

Langenthal liegt im schönen Berner Mittelland und ist ungefähr 45 Minuten von Bern entfernt. In Langenthal gibt eine Reihe von internationalen Firmen, wie Amman und Avesco und mehrere nationale Firmen. Viele kleinere Geschäfte unterstützen aktiv den SC Langenthal und jeder im Ort ist Fan von Ihrem Eishockey Club.

Nicht viel anders ist es in Olten. Olten ist im Kanton Solothurn und in die gleichnamige Hauptstadt des Kantons braucht man ca. 35 Minuten. Auch hier gibt es internationale Firmen, wie den Gondel-Hersteller CWA und viele einheimische Firmen.

Beide Städte sind sehr stolz auf ihre Eishockeyclubs. Das merkt man sofort. Aufklebern auf den Autos, Wimpel in den Fenstern und man sieht immer wieder einen gut gekleideten Geschäftsmann mit einem Schal in den Farben von Langenthal oder Olten. Die beiden Stadien trennen genau 20 KM voneinander und die Rivalität ist enorm. Obwohl es im Eishockey selbst rauer, als im Fußball zugeht, erinnert die Rivalität der Fans eher an eine Freundschaft. Man kennt sich, arbeitet vielleicht zusammen oder ist sogar miteinander verwand. Nach dem Spiel wird noch ein Bier zusammen getrunken. Da sitzen dann Menschen im Anzug neben Menschen im Sport kleidung so wie Sportdress und trinken ein “Herrgöttli” (ein kleines Schweizer Bier) zusammen.

Auch wenn im direkten Vergleich Olten (54:51 Siege) etwas die Nase vorne hat, ist es doch sehr ausgeglichen. Am 12.04. kam es zum 5. Halbfinale. Der SC Langenthal spielte zum 5. Mal gegen den HC Ajoie und Olten musste gegen den EHC Kloten ran.

Man darf gespannt sein, wenn der EHC Olten gegen den SC Langenthal erneut aufs Eis muss. Die Spiele dieser beiden Rivalen sind immer etwas ganz Besonderes. Wenn Sie können, schauen Sie sich mal ein Spiel der beiden Mannschaften an. Entweder im Eisstadion Kleinholz in Olten oder im Langenthaler Schoren. Auch wenn es im Stadion kalt ist, die Stimmung ist heiß.

