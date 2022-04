Eishockey auÃŸerhalb von Europa â€“ Nischenligen

Anzeige Durch seine Schnelligkeit und den häufigen Körperkontakt ist Eishockey zu einer der beliebtesten internationalen Sportarten geworden. Das Spiel ist eine olympische Sportart, und...

Durch seine Schnelligkeit und den häufigen Körperkontakt ist Eishockey zu einer der beliebtesten internationalen Sportarten geworden.

Das Spiel ist eine olympische Sportart, und weltweit gibt es mehr als eine Million registrierte Spieler, die regelmäßig in Ligen spielen. Trotzdem gibt es professionelle Eishockeyligen in Ländern, in denen der Sport nicht als Lieblingssport gilt bzw. nicht so bedeutend ist wie z.B. Fußball.

Nehmen wir beispielsweise das Vereinigte Königreich. Mit Fußball, Kricket, Rugby Union, Rugby League, Tennis, Darts, Golf, Formel 1, Motorradrennen und sogar American Football sollte man meinen, dass der relativ kleine Inselstaat genug Sport zu bieten hat. In den letzten Jahren ist jedoch eine weitere Sportart aufgetreten und erfreut sich großer Beliebtheit: Eishockey. In Anbetracht der Tatsache, dass Eishockey an der Basis nicht besonders gut gefördert wird und nicht so viel Zuspruch erfährt wie Sportarten wie Fußball und Rugby, ist es überraschend, dass Eishockey heute als die größte Hallensportart im Vereinigten Königreich und als die am schnellsten wachsende Wintersportart gilt.

Europa – Vereinigtes Königreich

Die Eishockey-Eliteliga (EIHL) wurde 2003 nach dem Ende der Eishockey-Superliga gegründet und ist die höchste Spielklasse im Eishockey im Vereinigten Königreich. Die Liga besteht derzeit aus zehn Mannschaften, in denen alle vier Nationen des Vereinigten Königreichs vertreten sind – die einzige Liga in einer Sportart, in der dies der Fall ist. In vierzehn abgeschlossenen Spielzeiten wurde die Liga von fünf verschiedenen Mannschaften gewonnen. Die Nationale Eishockeyliga (NIHL) ist eine Reihe von semiprofessionellen Eishockeyligen, die vom englischen Eishockeyverband verwaltet werden und derzeit die zweite bis vierte Ebene des britischen Eishockeys unterhalb der Elite-Eishockeyliga bilden. Sie hieß früher English National Ice Hockey League (ENIHL) und wurde 2012 umbenannt, um die Aufnahme mehrerer Mannschaften aus Schottland und Wales anzuerkennen.

Die Liga ist in zwei Regionen unterteilt, Nord und Süd, so dass die Mannschaften keine weiten Wege zu Auswärtsspielen zurücklegen müssen. Jede Region hat 2 Divisionen, wobei sich die Regeln für den Auf- und Abstieg zwischen den Divisionen in jeder Region regelmäßig ändern.

Nordamerika – Mexiko

Nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Ländern, wo man es am wenigsten erwartet, wird Eishockey gespielt, wie zum Beispiel Mexiko. Hier ist Eishockey wie man erwarten würde eher eine Nischen-Sportart, die jedoch langsam an Bedeutung gewinnt. Während der Fußball den mexikanischen Sport seit Jahrzehnten dominiert, ist Eishockey in Mexiko seit seiner Gründung in den 1960er Jahren noch immer nicht populär. Die mexikanische Eishockey-Eliteliga ist eine semiprofessionelle Eishockeyliga in Mexiko und wurde am 2. Oktober 2010 als mexikanische Eliteliga mit dem Ziel ins Leben gerufen, Mexikos hochrangige internationale Konkurrenz im Eishockey zu etablieren. Derzeit verfügt sie über vier Profimannschaften. Die Herren-Nationalmannschaft bestritt ihr erstes Spiel am 10. April 2000 bei der Weltmeisterschaft 2000 in Pool D in Reykjavík, Island, und verlor mit 0:5 gegen Belgien. Sie ist die einzige lateinamerikanische Mannschaft, die an den IIHF-Turnieren teilnimmt.

Afrika – Kenia

Sogar Kenia verfügt über eine eigene Eishockeyliga. Im Jahr 2005 wurde die Solareisbahn im Panari Hotel in Nairobi, Kenia, eröffnet, aber Kenia ist derzeit kein Mitglied des Internationalen Eishockeyverbands. Die kenianische Herren-Nationalmannschaft (Lions) gab ihr Debüt im Jahr 2019, als sie das letzte Spiel der All Stars bestritt, um auf die Auswirkungen des Klimawandels in Kenia und der ganzen Welt aufmerksam zu machen. Der nächste Schritt für das Team aus Nairobi, das von Olympia träumt, ist die Aufnahme in den Internationalen Eishockeyverband. Die Verantwortlichen der Ice Lions sind dabei, den Kenya Federation of Ice Sports zu gründen, einen von der kenianischen Regierung anerkannten Verband zur Förderung von Eishockey, Eisschnelllauf und Eiskunstlauf. Der Verband wäre befugt, den IIHF-Mitgliedsstatus für Kenia zu beantragen. Im Falle einer Genehmigung wäre Kenia neben Algerien, Marokko und Südafrika das einzige IIHF-Mitglied auf dem Kontinent. Ägypten und Tunesien versuchen ebenfalls, dem 81 Nationen umfassenden Verband beizutreten.

Als Wintersportart hat Eishockey allen Widrigkeiten getrotzt und sich zu einer der beliebtesten und reichsten professionellen Sportligen der Welt entwickelt. Trotz einer begrenzten Fangemeinde aufgrund des saisonalen Charakters des Spielfelds befindet sich Eishockey in der elitären Gesellschaft der Major League Baseball (MLB), der National Football League (NFL) und der National Basketball Association (NBA), was das ungebremste Wachstum, die kommerzielle Lebensfähigkeit und die Zukunft betrifft. Eishockey ist und bleibt der Spitzensport in Kanada, dem Geburtsland des organisierten Eishockeysports und während seine Popularität in Kanada, den Vereinigten Staaten und vielen europäischen Ländern ständig zunimmt, hat es sich in Asien und vielen tropischen Ländern der Welt nicht durchgesetzt. Bislang haben zwar nur winterliche Länder aus Nordamerika und Europa olympische Medaillen im Eishockey gewonnen, trotzdem steigt die Popularität dieser Sportart auch in anderen Ländern. Drei asiatische Länder entwickeln langsam ein glaubwürdiges Eishockeyprogramm, indem sie sich zu einer Liga zusammenschließen, die als Asia League Ice Hockey bekannt ist. Sie haben auch Mannschaften aus Russland eingeladen und den Einsatz von Importspielern, darunter auch solche mit NHL-Erfahrung, zugelassen, um das Wettbewerbsniveau der Liga zu erhöhen. Wie Fußball und Basketball erobert auch Eishockey langsam, aber sicher die Herzen vieler Menschen auf der ganzen Welt.

