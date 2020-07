Eishackler gehen mit zwei TorhÃ¼tern in die Saison

Peißenberg. (PM Eishackler) Die „Eishackler“ waren noch auf der Suche nach einem zweiten Torhüter. Den hat man jetzt in Amerika in einer Nachwuchsliga gefunden....

Peißenberg. (PM Eishackler) Die „Eishackler“ waren noch auf der Suche nach einem zweiten Torhüter. Den hat man jetzt in Amerika in einer Nachwuchsliga gefunden. Aber vorneweg es ist kein Amerikaner.

Es handelt sich hier um den gebürtigen Peißenberger Jonathan Kornreder der in der vergangenen Saison das Angebot annahm und somit seine Erfahrungen in den USA sammeln konnte.

„Wenn du die Möglichkeit und ein Angebot aus Amerika bekommst, dann musst du das auch machen.“ So der 21-jährige.

Auch wenn der gelernte Milchtechnologe, in Peißenberg geboren wurde, für den TSV stand er bisher noch nicht auf dem Eis. In der Jugend spielte der 180cm große Torhüter nur für die EA Schongau und den EC Peiting, dort konnte er auch an den Oberliga-Kader ein wenig heran schnuppern. Nach den ganzen DNL-Mannschaften in Peiting kam die Option aus den USA gerade recht. Jetzt aber der gezielte Rückweg in die Heimat.

Warum er sich für die „Eishackler“ entschieden hat, macht durchaus Sinn und war der logische Schritt.

„Ich gehe auf die BOS um dort mein Fachabitur nachzuholen. Die Schule musste ich aufgrund meines Amerikatrips für ein Jahr pausieren, aber jetzt besteht die Möglichkeit Wohnort (Schongau), Schule und meinen Sport wunderbar miteinander zu verbinden. Deshalb musste ich da nicht lange überlegen.“

Über die sportlichen Ziele bei den „Eishacklern“…

„In erster Linie hoffe ich das eine Saison überhaupt stattfindet, aber wir wollen soweit wie möglich vorne mitspielen, ich erhoffe mir auch Spielpraxis sammeln zu können um mich entsprechend weiterzuentwickeln. Über die Truppe habe ich bisher nur positives gehört, da freue ich mich schon sehr darauf alle kennenzulernen.“

Schon am Dienstag kann Jonathan ins Trockentraining mit einsteigen. Wir wünschen ihm eine schnelle Eingewöhnung und eine erfolgreiche Saison. Herzlich Willkommen und alles Gute im sportlichen Sinne.