Eisenhut, Meder & Vollmer: Indians halten Torhüter-Trio

Memmingen. (PM Indians) Marco Eisenhut und Leon Meder bilden auch in der neuen Oberliga-Saison das Torhüter-Gespann beim ECDC Memmingen.

Die beiden Goalies werden auch in der kommenden Spielzeit von Urgestein Joey Vollmer unterstützt, der als dritter Torwart und gleichzeitig Torhüter-Trainer aktiv sein wird.

Die Indians setzen auf der Torhüter-Position weiter auf die Dienste von Marco Eisenhut. Der Goalie mit der Rückennummer 31 bleibt den Maustädtern damit auch ein drittes Jahr erhalten. Eisenhut kam im Sommer 2021 nach Memmingen und übernahm fortan die Stelle des Stammtorhüters bei den Rot-Weißen. Mit guten Leistungen war er ein großer und wichtiger Teil der Überraschungsmannschaft, die es in seiner Premieren-Saison am Hühnerberg schlussendlich sogar bis ins Playoff-Finale schaffte. Auch in der abgelaufenen Saison war der 1,78m große Linksfänger ein Leistungsträger beim ECDC, er kam in 32 Partien zum Einsatz, erreichte dabei einen Gegentorschnitt von 2,81 und war auch in den Playoffs die Stammkraft im Team von Daniel Huhn.

Sven Müller: „Marco ist ein wichtiger Teil unseres Torhüter-Trios, mit welchem wir in die neue Saison gehen wollen. Er hat bereits bewiesen, dass er ein sehr sicherer Rückhalt für unsere Mannschaft sein kann, daher freuen wir uns, dass wir weiter auf ihn zählen können.“

Auch der zweite Torhüter beim ECDC ist ein alter Bekannter, Leon Meder hat seinen Vertrag bei den Memmingern verlängert und geht damit in sein zweites Jahr am Hühnerberg. Meder wechselte im letzten Sommer ins Allgäu, nachdem er zuvor hauptsächlich bei seinem Heimatverein Freiburg sowie in Rostock und Passau aufgelaufen ist. Bei den Indians kam der 1,74m große Linksfänger im Laufe der Saison immer besser in Fahrt und konnte sein großes Potenzial zunehmend zeigen. Gemeinsam mit Marco Eisenhut soll er nun auch in der neuen Oberliga-Saison ein starkes Duo bilden. Meder stand in 18 Spielen der Hauptrunde für die Indianer auf dem Eis, sein Gegentorschnitt betrug 3,19.

Sven Müller: „Leon konnte im vergangenen Jahr immer bessere Leistungen zeigen. Wir sind uns aber sicher, dass er sich sogar noch deutlich steigern kann und freuen uns auf ein neues Jahr mit ihm am Hühnerberg.“

Komplettiert wird das Torhüter-Gespann von Routinier und Indians-Urgestein Joey Vollmer. Der mittlerweile 43 Jahre alte Schlussmann läuft seit 2016 bei den Indians auf und ist damit einer der dienstältesten Akteure im Team. In der abgelaufenen Saison war der Publikumsliebling und einstiege Erfolgsgarant der Maustädter insgesamt fünf Mal im Line-Up. Ein Einsatz über 60 Minuten, bei dem er nur zwei Gegentreffer zuließ und den Sieg sicherte, stehen für Vollmer zu Buche. Neben der Absicherung der beiden anderen Torhüter wird Joey Vollmer auch in der neuen Saison wieder als Torwart-Trainer für den ECDC agieren. Hier soll er, neben den Profis, auch bei den Frauen sowie im Nachwuchs für die Weiterentwicklung der Goalies im Verein sorgen.

Sven Müller: „Joey ist für unseren Verein sehr wertvoll. Ob als dritter Torhüter, als Torwart-Trainer oder als wichtige Unterstützung auf der Bank, er hat uns im vergangenen Jahr sehr gut unterstützt. Daher freuen wir uns, dass er in dieser Konstellation noch eine weitere Saison dranhängt und gleichzeitig im Nachwuchs und beim Frauenteam sein großes Wissen und seine Fähigkeiten mit einbringt.“

