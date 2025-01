Eisbahn in Reutte wird zum Zentrum des Eishockeysports

Füssen. (PM EVF) Am kommenden Samstag, den 11. Januar 2025, wird die Eisbahn in Reutte zum Zentrum des Eishockeysports.

Der EV Füssen und sein Kooperationspartner ESV Kaufbeuren laden im Rahmen der Veranstaltung „Reutte on Ice“ zu einem ereignisreichen Nachmittag ein. Mit einem vielfältigen Programm ab 15:00 Uhr erwartet die Besucher ein Eishockeyerlebnis, das Action und Unterhaltung für Jung und Alt bietet.

Spannende Programmpunkte für alle Besucher

Die Veranstaltung „Reutte on Ice“ verspricht ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Höhepunkten.

• Show-Spiel: Die Teams des EV Füssen und des ESV Kaufbeuren treten in einem freundschaftlichen Show-Spiel gegeneinander an und zeigen eindrucksvoll, warum Eishockey so viele Menschen begeistert.

• Skills-Shootout: Spieler der beiden Teams stellen ihre technischen Fähigkeiten zur Schau und geben den Besuchern einen Einblick in die Kunst des Eishockeysports.

• Puckwerfen: Eine weitere Attraktion ist das beliebte Puckwerfen, bei dem die Teilnehmer die Chance haben, attraktive Preise zu gewinnen.

Zusätzlich sind die Spieler des EV Füssen den gesamten Nachmittag über auf und neben der Eisbahn anzutreffen. Besucher haben die Möglichkeit, die Profis hautnah zu erleben, Autogramme zu erhalten und Fotos zu machen. Auch für die jüngeren Gäste gibt es ein besonderes Highlight: Das Vereinsmaskottchen Kobi wird vor Ort sein, um die Kinder für Eishockey zu begeistern.

Verbindung von Tradition und Sport über Grenzen hinweg

„Reutte on Ice“ unterstreicht die enge Verbindung zwischen dem Allgäu und der Tiroler Region. Diese grenzübergreifende Veranstaltung zeigt, wie Eishockey Menschen zusammenbringt und ein besonderes Gemeinschaftsgefühl schafft. Ziel des Events ist es, die Begeisterung für Eishockey in der Region weiter auszubauen und neue Fans für diesen mitreißenden Sport zu gewinnen.

Ein familienfreundliches Erlebnis

Das Event richtet sich an die ganze Familie und bietet nicht nur Eishockeyfans, sondern auch Neugierigen eine einmalige Gelegenheit, die Faszination des Sports hautnah zu erleben. Mit einem Mix aus sportlicher Action, Unterhaltung und spielerischen Elementen wird ein unvergessliches Erlebnis geboten, das Jung und Alt gleichermaßen begeistert.

Veranstaltungsdetails:

Ort: Eisbahn Reutte, „Reutte on Ice“

Beginn: Samstag, 11. Januar 2025, ab 15:00 Uhr

