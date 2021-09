EisbÃ¤ren vor Saisonstart gegen MÃ¼nchen

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin starten am morgigen Donnerstag, den 9. September in die neue PENNY DEL Saison 2021/2022. Zum Saisonauftakt gastiert der...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin starten am morgigen Donnerstag, den 9. September in die neue PENNY DEL Saison 2021/2022. Zum Saisonauftakt gastiert der EHC Red Bull München um 19:30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena.

Auf der traditionellen Saisoneröffnungs-Pressekonferenz im Hause des langjährigen Hauptsponsors GASAG blickte Eisbären-Cheftrainer Serge Aubin auf die anstehende Spielzeit und die Partie gegen München zum Saisonstart „Wir haben einen guten Kader. Ich bin davon überzeugt, dass wir um die Meisterschaft mitspielen werden. Wir werden aber jeden einzelnen Spieler brauchen. Gegen München wird es zum Saisonstart ein sehr hartes Spiel. Es geht direkt gegen das vermutlich beste Team der Liga. “

Auf die Unterstützung ihres Hauptsponsors GASAG können die Eisbären bereits seit mehr als 25 Jahren bauen. GASAG-Vorstandsvorsitzender Georg Friedrichs sagt zur Partnerschaft: ,,Wir haben mit den Eisbären Berlin einen verlässlichen Partner im Profisport an unserer Seite. Die Konstanz der Mannschaft sowie die erstklassige Nachwuchsarbeit bestärken uns darin. Wir freuen uns auf eine Saison mit vielen Highlights und den Fans zurück in der Arena.“

Eisbären-Sportdirel Berliner erhielten vor dem Saisonstart die Genehmigung, ihre Heimspiele in der Mercedes-Benz Arena bis auf weiteres vor 5.450 Fans austragen zu dürfen. ,,Es war immer unser Ziel, dass alle Dauerkarten-lnhaber*innen unsere Heimspiele besuchen können. Dass dies geklappt hat, freut uns sehr. Wir tun alles dafür, dass wir hoffentlich bald wieder vor 14.200 Zuschauer*innen spielen dürfen. Immer unter der Voraussetzung, dass die Gesundheit aller nicht gefährdet wird“, kommentiert Eisbären-Geschäftsführer Thomas Bothstede. Für die Partie gegen München zum Saisonstart sind im Ticketshop der Eisbären Berlin noch vereinzelte Restkarten verfügbar.

Das erste Auswärtsspiel steht für die Eisbären am kommenden Sonntag auf dem Programm. Dann tritt das Aubin-Team bei den Iserlohn Roosters an (12. September, 15:30 Uhr, live auf Magenta Sport). Das zweite Heimspiel findet am Sonntag, den 19. September um 14:00 Uhr in der Mercedes-Benz Arena gegen die Adler Mannheim statt