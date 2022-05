EisbÃ¤ren verteidigen ihren Meistertitel

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin gewinnen das vierte Finalspiel der PENNY DEL Playoffs und sind Deutscher Meister 2022. Die Berliner bezwingen den EHC...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin gewinnen das vierte Finalspiel der PENNY DEL Playoffs und sind Deutscher Meister 2022.

Die Berliner bezwingen den EHC Red Bull München mit 5:0 und haben somit auch die Best-of-Five-Serie um die Meisterschaft für sich entschieden. Für die Eisbären ist es der neunte Titel in der PENNY DEL. Kapitän Frank Hördler wurde zum wertvollsten Spieler der PENNY DEL Playoffs gewählt.

Matt White (9.) brachte die Berliner in Führung, die Frans Nielsen (25.) und Leo Pföderl (26.) im Mitteldrittel mit einem Doppelschlag innerhalb von 51 Sekunden auf 3:0 ausbauten. Noch vor der zweiten Pause erhöhte abermals Matt White (37./PP1) im Powerplay auf 4:0 für die Eisbären. Im Schlussabschnitt sorgte erneut White (60./EN) mit seinem dritten Treffer des Spiels ins leere Münchener Tor für den 5:0-Endstand. Für Torhüter Mathias Niederberger war es das fünfte Spiel der laufenden Saison ohne Gegentreffer.



Die offizielle Saison-Abschlussfeier der Eisbären Berlin wird am Samstag, den 7. Mai 2022 um 13:00 Uhr auf dem Mercedes-Platz stattfinden.

Serge Aubin, Cheftrainer: „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Es war ein hartes Stück Arbeit. Wir haben das gesamte Jahr dafür gekämpft. Wir waren in den Playoffs einigen Widrigkeiten ausgesetzt, sind aber als Team zusammengewachsen. Ich bin unglaublich stolz auf meine Mannschaft.“

Frank Hördler, Kapitän und neunfacher Deutscher Meister: „Ich bin begeistert von der Leistung unserer Mannschaft. Ich freue mich über die Auszeichnung als wertvollster Spieler der Playoffs. Für mich ist es aber eine Auszeichnung des gesamten Teams. Die Tiefe unseres Kaders war entscheidend für unseren Erfolg.“

Matt White, dreifacher Torschütze: „Respekt an meine Mannschaftkollegen. Es war eine lange Reise bis hierhin. Wir haben alle viel für den Erfolg geopfert. Ein großer Dank gilt auch unseren Familien. Ich freue mich über meinen heutigen Hattrick, aber der Erfolg der Mannschaft ist wichtiger. Wir haben heute bis zum Ende konzentriert gespielt, damit das Momentum nicht noch einmal wechselt. Wir sind ruhig geblieben und haben einen guten Job gemacht.“

Marcel Noebels: „Ich glaube, das erste Drittel war ausschlaggebend für den heutigen Sieg. München ist unheimlich stark ins Spiel gestartet. Wir haben aber sehr gut verteidigt und waren heute sehr effizient. Wir hatten immer die richtigen Antworten parat und haben zu den richtigen Zeitpunkten die Tore geschossen. Deswegen sind wir heute auch verdient Deutscher Meister geworden.“

Endergebnis

EHC Red Bull München – Eisbären Berlin 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Aufstellungen

EHC Red Bull München: Haukeland (aus den Birken, Fießinger) – MacWilliam, Redmond; Szuber, Boyle; Daubner, Blum; O‘Brien – Ehliz, Smith, Ortega; Varejcka, Hager, Schütz; Gogulla, Kastner, Mauer; Tiffels, Street, Parkes – Trainer: Don Jackson

Eisbären Berlin: Niederberger (Ancicka, Hungerecker) – Müller, Ellis (A); Hördler (C), Wissmann (A); Jensen, Després; Mik – Noebels, Byron, Pföderl; White, Nielsen, Clark; Fiore, Zengerle, Wiederer; Södergran, Streu, Bokk – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 08:41 – White (Hördler, Wissmann) – EQ

0:2 – 24:52 – Nielsen (White, Jensen) – EQ

0:3 – 25:43 – Pföderl (Noebels, Byron) – EQ

0:4 – 36:34 – White (Wissmann, Noebels) – PP1

0:5 – 59:50 – White (Nielsen, Niederberger) – EN

Strafen

EHC Red Bull München: 8 (2, 4, 2) Minuten

Eisbären Berlin: 6 (2, 4, 0) Minuten

Schiedsrichter Marian Rohatsch, Andre Schrader (Andreas Hofer, Marius Wölzmüller)

Zuschauer 5.533

Red Bulls verlieren Finalserie gegen Berlin

München. (PM Red Bulls) Red Bull München hat Spiel 4 im Playoff-Finale gegen die Eisbären Berlin mit 0:5 (0:1|0:3|0:1) verloren.

Die Mannschaft von Don Jackson hatte vor 5.533 Zuschauern im Olympia-Eisstadion ein Chancenplus, die Gäste verteidigten aber stark und nutzten ihre Möglichkeiten. Die Eisbären haben damit den dritten Sieg in der Best-of-Five-Serie geholt und erfolgreich ihren Meistertitel verteidigt.

Spielverlauf

München startete druckvoll und war zunächst spielbestimmend. Mehrere Male tauchten die Red Bulls gefährlich vor dem Eisbären-Tor auf, so wie Justin Schütz und Filip Varejcka (2.), doch Keeper Mathias Niederberger war nicht zu überwinden. Berlin mit weniger Chancen, aber eiskalt vor dem Kasten von Henrik Haukeland. Matt White ließ dem Münchner Keeper in der 9. Minute keine Chance. Die Gäste investierten danach mehr in die Offensive. Es ging nun mit Tempo in beide Richtungen, trotz weiterer guter Möglichkeiten fielen vor der ersten Drittelpause aber keine weiteren Treffer.

Nach dem Seitenwechsel München auf der Suche nach dem Ausgleich. Austin Ortega hatte in Überzahl zwei Topchancen (23.), Niederberger verhinderte aber den Einschlag. Als die Eisbären wieder komplett waren, schlugen sie gleich doppelt zu. Frans Nielsen erhöhte in der 25. Minute auf 0:2, Leo Pföderl (26.) legte mit einem platzierten Direktschuss 51 Sekunden später den dritten Treffer nach. Das Duell danach noch intensiver. Ben Street (35.) mit der besten Chance der Red Bulls auf den Anschlusstreffer, Niederberger entschärfte den Alleingang. Auf der Gegenseite bauten die effizienten Gäste ihre Führung aus: White fälschte in Überzahl zum 0:4 (37.) ab.

Die Red Bulls investierten im Schlussabschnitt viel, Berlin verteidigte nach wie vor clever und ließ keine Hochkaräter zu. In Eisbären-Überzahl hatte Marcel Noebels (49.) eine weitere gute Chance, der Pfosten rettete aber für Haukeland. München versuchte alles. Trainer Don Jackson brachte in der 57. Minute den zusätzlichen Feldspieler, an Niederberger war aber weiterhin kein Vorbeikommen. Mit einem Schuss ins leere Tor stellte White zehn Sekunden vor Spielende den 0:5-Endstand her.

Don Jackson: „Wir hatten mehr Zeit in ihrer Zone und ein Chancenplus, aber der Puck wollte nicht reingehen. Sie haben die Tore gemacht. Das war der Unterschied.“

