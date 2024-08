EisbÃ¤ren verpflichten deutsch-tschechisches Sturmtalent

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben mit Matej Leden einen weiteren Stürmer unter Vertrag genommen. Der gebürtige Tscheche, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben mit Matej Leden einen weiteren Stürmer unter Vertrag genommen.

Der gebürtige Tscheche, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, lief zuletzt für die Lausitzer Füchse in der DEL2 auf und hat beim amtierenden Deutschen Meister einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Der 20-Jährige erhält beim Hauptstadtclub die Rückennummer 33.

Der Angreifer spielte bis zur U20 im Nachwuchs seines Jugendvereins Bili Tygri Liberec. Nach einer weiteren Spielzeit in der tschechischen U20-Liga für BK Mlada Boleslav und Mountfield HK, begann der 1,82 Meter große und 80 Kilogramm schwere Linksschütze die letzte Saison beim EV Landshut in der DNL. Für die Bayern sammelte er in 23 DNL-Partien 37 Scorerpunkte (19 Tore, 18 Assists). Im Februar 2024 sicherten sich dann die Lausitzer Füchse kurz vor Ende der Wechselfrist die Dienste des jungen Stürmers. Für Weißwasser absolvierte er bis zum Saisonende insgesamt 16 Spiele in der DEL2, in denen er einen Treffer erzielte.

„Matej ist ein sehr talentierter Stürmer, der in der letzten Saison erste Profi-Erfahrungen bei den Lausitzer Füchsen gesammelt hat. Wir sehen noch viel Potenzial in ihm. Er bringt Dynamik ins Spiel und verleiht unserem Kader weitere Tiefe. Matej wird die neue Spielzeit zunächst auch in Weißwasser beginnen, um noch weitere Spielpraxis im Herrenbereich zu sammeln“, kommentiert -Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

„Ich freue mich, mich den Eisbären Berlin anzuschließen. Ich habe das Ziel, mich immer zu verbessern. Hierfür bieten sich bei den Eisbären mit die besten Bedingungen in Deutschland“, sagt Matej Leden.

Matej Ledens Karriere in Zahlen

Der aktuelle Eisbären-Kader für die Saison 2024/25

Tor: Jonas Stettmer, Jake Hildebrand, Linus Vieillard

Abwehr: Mitch Reinke, Kai Wissmann, Marco Nowak, Eric Mik, Rio Kaiser, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Olivier Galipeau

Sturm: Ty Ronning, Lean Bergmann, Manuel Wiederer, Tobias Eder, Blaine Byron, Matej Leden, Yannick Veilleux, Eric Hördler, Michael Bartuli, Zach Boychuk, Marcel Noebels, Leo Pföderl, Liam Kirk, Frederik Tiffels, Gabriel Fontaine