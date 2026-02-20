„Für ein Freundschaftsspiel war es eine gute Partie“ – Eisbären verlieren Testspiel in Wolfsburg mit 3:5

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen sich in ihrem einzigen Testspiel während der aktuellen Olympiapause geschlagen geben.

Die Berliner unterlagen am Freitagabend bei den Grizzlys Wolfsburg mit 3:5. Manuel Wiederer und Markus Vikingstad gaben ihr Comeback nach Verletzungspause. Die beiden DNL-Verteidiger Lev Libermann und Gregor Stocker kamen zu ihrem Debüt im Eisbären-Trikot. Die Berliner Olympia-Teilnehmer Kai Wissmann, Jonas Müller, Korbinian Geibel und Freddy Tiffels erhielten eine Pause. Eisbären-Cheftrainer Serge Aubin, der bei den Olympischen Spielen als Deutschlands Assistant Coach fungierte, wurde durch seine beiden Assistenztrainer Rob Collins und André Rankel vertreten.

Zu Beginn kamen beide Mannschaften zu Abschlussmöglichkeiten. Eine nutzte Robert Lynch (2.) zur frühen Wolfsburger Führung. In der Folge blieb das Tempo hoch und es ging weiter hin und her. Es blieb aber zunächst bei der knappen Führung der Grizzlys. In der Startphase des Mitteldrittels konnte Tyler Gaudet (26.) den zweiten Treffer der Gastgeber erzielen. Yannick Veilleux (27.) gelang jedoch wenig später der Berliner Anschlusstreffer. Im weiteren Spielverlauf konnten sich die Eisbären leichte Vorteile erspielen und drückten auf den Ausgleich. Dieser gelang Andy Eder (37.) und Lean Bergmann (38.) drehte die Partie wenig später zugunsten des Hauptstadtclubs. Julius Ramoser (38.) sorgte jedoch postwendend für den Wolfsburger Ausgleich, mit dem es dann in die zweite Pause ging.

Nach einem ruhigen Start in den Schlussabschnitt brachte Gemel Smith (49.) die Autostädter erneut in Front. Danach hatten die Gäste gute Möglichkeiten auf den erneuten Ausgleich. Dann traf jedoch Wolfsburgs Björn Krupp (54.) zum 3:5-Endstand aus Sicht der Eisbären

Abschließend fand noch eine bereits im Vorfeld vereinbarte Overtime statt. Diese Verlängerung entschieden die Wolfsburger mit 1:0 für sich.

In der ersten Partie nach der Olympiapause treffen die Eisbären Berlin am Mittwoch, den 25. Februar auf die Straubing Tigers. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr in der Uber Arena.

Andre Rankel (Co-Trainer Eisbären Berlin): „Für uns ging es heute in erster Linie darum, wieder in den Spielrhythmus zu kommen. Spielgeschehen und Zweikämpfe kann man im Training simulieren, jedoch nicht gegen eine andere Mannschaft. Für ein Freundschaftsspiel war es eine gute Partie. Auch wenn es aus Trainersicht gelegentlich etwas zu viel hin und her ging. Wir haben gesehen, woran wir im Training noch arbeiten müssen. Dafür war dieses Spiel sehr gut.“

Manuel Wiederer (Stürmer Eisbären Berlin): „Das Ergebnis war heute zweitrangig. Es war aber ein guter Test. Beide Mannschaften haben hart gekämpft. Natürlich gab es auf beiden Seiten Verbesserungspotenzial, trotzdem sind die Teams vermutlich zufrieden. Ich habe mich sehr auf das Spiel gefreut und bin glücklich, wieder zurück auf dem Eis zu sein.“

Endergebnis

Grizzlys Wolfsburg – Eisbären Berlin 5:3 (1:0, 2:3, 2:0)

Aufstellungen

Grizzlys Wolfsburg: Strahlmeier (ab 30. Weitzmann) – Melchiori, Pfohl; Thompson, Martinovic; Möser, Prow; Hafenrichter, Krupp – Schinko, Gaudet, Machacek; White, Feser, Lambert; Hayhurst, Smith, Lynch; Chrobot, Choupani, Dumont – Trainer: Mike Stewart

Eisbären Berlin: Hildebrand (ab 11. Spielminute: Stettmer) – Niemeläinen, Reinke; Smith, Lancaster; Mik, Libermann; Stocker – Kirk, Pföderl, Ronning; Noebels, Dea, Eder; Veilleux, Vikingstad, Bergmann; Hördler, Wiederer, Leden – Trainer: André Rankel & Rob Collins

Tore

1:0 – 01:46 – Lynch – EQ

2:0 – 25:01 – Gaudet – EQ

2:1 – 26:45 – Veilleux (Bergmann, Reinke) – EQ

2:2 – 36:56 – Eder (Noebels, Dea) – EQ

2:3 – 37:27 – Bergmann (Veilleux) – EQ

3:3 – 37:45 – Ramoser (White) – EQ

4:3 – 48:24 – Smith (Hayhurst) – EQ

5:3 – 53:21 – Krupp (Lynch) – EQ

Strafen

Grizzlys Wolfsburg: 6 (2, 0, 4) Minuten – Eisbären Berlin: 2 (2, 0, 0) Minuten

Schiedsrichter

Sirko Hunnius, Bastain Steingross (Tobias Treitl, Maksim Cepik)