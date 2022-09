EisbÃ¤ren verlieren gegen GÃ¶teborg mit 2:3

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben auch das zweite Spiel in der Champions-Hockey-League-Gruppenphase gegen Frölunda Göteborg verloren. In einer umkämpften Partie unterlagen die...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben auch das zweite Spiel in der Champions-Hockey-League-Gruppenphase gegen Frölunda Göteborg verloren.

In einer umkämpften Partie unterlagen die Berliner den Schweden am Donnerstagabend im Wellblechpalast knapp mit 2:3. Nach dem dritten Gruppenspieltag rangieren die Eisbären mit drei Punkten auf dem dritten Platz der CHL-Gruppe G.

Tom Nilsson (2.) brachte die Gäste in der zweiten Spielminute in Führung, die Marco Baßler (24.) im Mitteldrittel egalisierte. In der Folge brachte Christian Folin (31.) Göteborg erneut in Front, jedoch konnte Matt White (33./PP1) in Überzahl abermals ausgleichen. Im Schlussabschnitt erzielte Ryan Lasch (60.) 38 Sekunden vor Spielende den Siegtreffer für Frölunda.

Bereits am Samstag, den 10. September sind die Eisbären Berlin wieder in der Champions Hockey League gefordert. Dann gastiert der französische Meister Brûleurs de Loups de Grenoble im Wellblechpalast. Spielbeginn ist um 17:00 Uhr. Die beiden abschließenden CHL-Gruppenspiele der Eisbären gegen Mountfield HK steigen am 5. Oktober in Berlin und am 12. Oktober in Tschechien. Tickets für die Eisbären- Heimspiele in der Champions Hockey League sind im Onlineshop der Eisbären (www.eisbaeren.de/tickets) erhältlich.

Serge Aubin, Cheftrainer: „Wir haben heute gut gespielt und hart gekämpft. Ein Punktgewinn wäre verdient gewesen. Es war eine enge Partie. Wir haben uns in allen Bereichen unseres Spiels verbessert. In der Verteidigung haben wir gut gespielt. Im Laufe der Partie haben wir immer mehr Spielzüge aufziehen können und konnten offensive Akzente setzen. Juho Markkanen hat sehr gut gehalten. Bei Göteborgs Siegtreffer hatten wir Pech, dass der Puck unglücklich von der Bande abgeprallt ist. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, vor unseren Fans zu spielen. Ihre Stimmung war grandios.“

Juho Markkanen, #30: „Ich bin sehr zufrieden mit unserer heutigen Leistung. Es ist eine sehr unglückliche Niederlage gegen ein starkes Team. Als Mannschaft haben wir heute gut gespielt. Meine Mitspieler haben mich sehr gut unterstützt. Vor allem im Mitteldrittel haben wir äußerst druckvoll gespielt und Frölunda kaum in die Partie kommen lassen. Der dritte Gegentreffer war sehr unglücklich. Wir müssen am Samstag genauso auftreten. Dann haben wir eine gute Chance, das Spiel gegen Grenoble zu gewinnen. Die Stimmung unserer Fans war herausragend.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Frölunda Göteborg 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Markkanen (Ancicka) – Melchiori, Mik; Hördler (C), Nowak; Müller, Ellis (A); Geibel – White, Regin, Barinka; Noebels, Boychuk, Clark; Fiore, Wiederer (A), Mauer; Roßmy, Handschuh, Nijenhuis; Baßler – Trainer: Serge Aubin

Frölunda Göteborg: Dichow (Johansson) – Lindbohm, Folin; Grönlund, F. Johansson; P. Johansson, T. Nilsson; Hasa – Lenc, Lundqvist, Friberg; Rosseli Olsen, Lasu, Mursak; Ratkovic Berntsson, J. Nilsson, Greco; Sternberg, Innala, Dower Nilsson, Lasch – Trainer: Roger Rönnberg

Tore

0:1 – 01:29 – T. Nilsson (Dower Nilsson) – EQ

1:1 – 23:01 – Baßler (Hördler) – EQ

1:2 – 30:36 – Folin (Friberg) – EQ

2:2 – 32:32 – White (Melchiori) – PP1

2:3 – 59:22 – Lasch – EQ

Strafen

Eisbären Berlin: 10 (4, 2, 4) Minuten

Frölunda Göteborg: 8 (2, 4, 2) Minuten

Schiedsrichter

Michael Tscherrig, Lasse Kopitz (Wayne Gerth, Jonas Merten)

Zuschauer

2.230